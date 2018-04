Damir Martin drugi na Croatia Openu

Srebrni hrvatski veslački olimpijac Damir Martin osvojio je drugo mjesto u subotnjoj utrci samaca na Croatia Openu, a pobijedio je srbijanski reprezentativac Marko Marjanović (6:48.80) za kojim je naš ponajbolji veslač zaostao 1.73 sekunde.

U glavnoj utrci prvog dana međunarodne regate na zagrebačkom Jarunu treći je na cilj stigao Aleksandar Filipović (Smederevo, Srbija), a četvrti David Šain iz osječkog Iktusa.

- Zadovoljan sam nastupom, rezultatski gledano - to je za desetak sekundi bolje od onoga čemu sam se mogao nadati prošlog tjedna. Uživao sam u utrci i u svakom zaveslaju, ostvario sam tempo od 33 zaveslaja u minuti, računao sam da u sadašnjem stanju pripremljenosti mogu dosegnuti 30. Marjanović je bio odličan, pokušao sam mu parirati, no on je imao odgovor za sve moje napade - rekao je Damir Martin.

Ipak, najbolji hrvatski samac i olimpijski doprvak s optimizmom gleda na nadolazeću sezonu:

- Tih 6:50.53 je vrijeme koje pokazuje da mogu još puno napredovati u formi, samo trebam nadoknaditi 'rupe' iz pripremnog ciklusa. Zato smo se trener Šuk i ja odlučili za nastavak priprema i propuštanje prve regate Svjetskog kupa u Beogradu početkom lipnja, odnosno uključivanje u Svjetski kup tek na drugoj regati, tri tjedna kasnije u Ottensheimu kod Linza.

U nedostatku braće Sinković, srbijanska posada Vasić - Beđik uvjerljivo je trijumfirala u disciplini dvojaca bez kormilara, a njih je Martin Sinković smatrao favoritima i da su naši olimpijci nastupili, s obzirom na okolnost Valentove ozljede. No, gotovo jednako uvjerljivo trijumfirala su i osječka braća Patrik i Anton Lončarić u istoj disciplini juniorske konkurencije.

Gusarovke Maura Mrduljaš i Jelena Perović stigle su prve u finalu dvojaca na pariće mlađih juniorki. Trešnjevkine uzdanice iz četverca na pariće (juniorske prvakinje 2017.), Izabela Krakić i Josipa Jurković, osvojile su druga mjesta u konkurenciji ženskih samaca - juniorki, odnosno seniorki B. Drugoplasirani su bili i članovi zadarsko-šibenskog dvojca bez kormilara Leon Mikulić i Filip Frane Garma u konkurenciji seniora B.

Veteranka Marcela Milošević bila je treća u konkurenciji ženskih seniorskih samaca, iza svjetske prvakinje, Austrijanke Magdalene Lobnig, i 14 sekundi sporije joj sestre Katharine. Negdašnja perjanica našeg lakog veslanja, Luka Radonić, bio je najbrži u B finalu za samo sedmo mjesto na regati.

Završni dan regate (nedjelja) donosi zanimljive utrke u tzv. većim čamcima, poglavito u četvercima, ali bit će još uzbuđenja i u utrkama dvojaca. Pod povećalom je nastup velolučkih sestara Jurković, članica VK Trešnjevka.