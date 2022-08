Dambrauskas: Susret s Lokomotivom je naš najveći finale sezone

Nakon poraza od Villarreala, pred Hajdukom je novi ispit. U šestom kolu SuperSport HNL-a u nedjelju (21.05, Maxsport1) na Poljud stiže Lokomotiva. Trener bijelih Valdas Dambrauskas svjestan je da se od njih nakon tri uzastopna poraza očekuju isključivo tri boda.

Lokosi su jako opasni

- Utakmica s Lokomotivom nam je vrlo važna, pogotovo zbog toga što do sada nismo igrali previše utakmica u prvenstvu. Dapače, ovo nam je prva prvenstvena utakmica na Poljudu i po tome je posebno značajna. Lokomotiva je vrlo nezgodna momčad s kojom nitko ne voli igrati. Igra otvoreno, ima brze, mlade i poletne igrače. Svjesni smo težine zadatka i ne očekujemo laganu utakmicu.

Kakvi su dojmovi nakon gostovanja kod Villarreala, je li se momčad oporavila?

- Dosta smo emocija potrošili u Valenciji, vratili smo se tek u petak ujutro. Možete i sami zamisliti kako je to, ali to je naš posao. Što više utakmica igramo, manje je vremena za rad - rekao je Dambrauskas i nastavio:

- Nekad se dogodi da budede talac vlastitog uspjeha. Mislim na to da smo imali doista dobar, uspješan završetak prošle sezone. Sad smo igrali protiv snažne momčadi Villarreala i to je vrlo dobar proces za rast, da napredujemo kao momčad i klub. Naučili smo dosta iz te utakmice. Nema sumnje da je i igračima koristilo igrati u tako snažnom tempu i na visokoj razini. Mi za napredak trebamo što više takvih utakmica. Naša je želja da svake sezone Hajduk igra desetak takvih utakmica u Europi. Kad vam je suparnik momčad Villarreala, morate se prilagoditi njegovu stilu i tehničkim karakteristikama njegovih igrača. No, mi smo se već fokusirali na utakmicu s Lokomotivom. Ona je vrlo dobro ušla u sezonu i rekao bih da je od Gorice nezasluženo izgubila. Ako izostane dobra igra protiv Lokomotive, bit će nam još teže u uzvratu s Villarrealom. Već sam najavio igračima, taj susret s Lokomotivom, to je kao najveći finale koji igramo ove sezone!

Kakva je situacija u momčadi, hoće li biti promjena?

- Vidjet ćemo još za Nikolu Kalinića, pretrpio je udarac laktom i ozljedu ispod oka, ima deset šavova, ali najvažnije je da ništa nije slomljeno. Marco Fossati se lagano vraća poslije stanke i to je za nas dobra vijest - rekao je Hajdukov trener, koji je sigurno svjestan da njegova momčad mora igrati puno bolje nego protiv Dinama i Villarreala u prethodne dvije utakmice.

Pogotovo je sporno bilo drugo poluvrijeme u Maksimiru te prvo u Valenciji. U tih 90 minuta, odnosno dva poluvremena bijeli su primili čak osam golova! Ili još gori podatak, u tih 90 minuta suparnici su im na gol pucali nevjerojatna 33 puta (Dinamo 18, Villarreal 15). Obrana Hajduka posebno je neuvjerljiva ove sezone, a dobar dio krivnje snosi trener Dambrauskas. Jer, protiv Dinama je isprobavao obranu s tri stopera, dok je protiv Villarreala stopera Awaziema stavio na mjesto defenzivnog veznog. Oba eksperimenta nisu mu prošla, a Dambrauskas se pravda da je Awaziem nekad igrao na poziciji defenzivnog veznog. Istina je, ali prije sedam godina, kao juniorski igrač. U seniorskom nogometu je na toj poziciji igrao sam triput, a od toga samo jednom svih 90 minuta, i to u porazu 0:5 od madridskog Reala, kada je Awaziem bio igrač Leganesa.

No, sigurno je i Dambrauskas naučio nešto iz tih pogrešaka u posljednje dvije utakmice, pa danas protiv Lokomotive sigurno neće eksperimentirati.

Rijeka spas traži u Puli

Trener Lokomotive Silvijo Čabraja ne zavarava se time da će Hajduk možda poštedjeti neke igrače kako bi bili spremni za utakmicu s Villarrealom u četvrtak.

- Hajduk ima vrlo kvalitetne igrače i moje je mišljenje da će sigurno naći formulu koji igrači trebaju igrati protiv nas. Što se tiče našeg sastava, nemamo kartoniranih igrača. Ozlijeđen je Aliyu, Mersinaj je upitan i praktički ćemo tek prije početka utakmice znati hoće li moći nastupiti - rekao je Čabraja.

U drugoj današnjoj utakmici HNL-a Rijeka će negativan niz rezultata pokušati prekinuti u Puli protiv Istre 1961 (18.55, Maxsport 1). Riječane će voditi privremeni trener Fausto Budicin. Rijeka i Istra su na posljednja dva mjesta ljestvice, sa po četiri boda, a bijele od samoga dna dijeli tek nešto bolja gol-razlika. Svjestan je toga i Budicin, koji nema pravo na poraz, baš kao i njegova momčad koja je već pet utakmica bez pobjede.

- Ima različitih izjava o trenutačnoj situaciji. Moj je stav da se fokusiram samo na ono što nas čeka na terenu. Uskočio sam pomoći klubu da prebrodi ovu iznenadnu situaciju. Razgovarali smo isključivo o nedjeljnoj utakmici protiv Istre 1961. Tu sam već neko vrijeme i obavljao sam razne funkcije u klubu. Znam da situacija nije očekivana, ne odgovara željama kluba. Bitno je skupiti snagu i koncentraciju, fokusiramo se na Istru, a što će biti od ponedjeljka ili utorka, hoću li i dalje biti trener, to nije pitanje za mene - rekao je Budicin.