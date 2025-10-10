Đalović nakon skandala već u subotu na novoj klupi? Mogao bi u bivši klub Prosinečkog i Jakirovića

Nakon rastanka s Rijekom s kojom je osvojio duplu krunu, pa se nakratko okušao u Mariboru, Radomir Đalović već bi danas mogao voditi trening svoje nove momčadi. Naime, turski mediji tvrde da je sportski direktor Kayserispora bio u Hrvatskoj kako bi na klupu svog kluba doveo Radomira Đalovića.

Riječ je o klubu na čijoj je klupi svojevremeno bio Robert Prosinečki, a donedavno i Sergej Jakirović. Upravo je Jakirović s tim klubom napravio dobar posao, uspio ga je spasiti od ispadanja iz prve turske lige, a onda dobio primamljivi posao u Hull Cityju.

Podsjetimo, nakon Rijeke je Đalović preselio u Maribor, ali na jednom treningu su se njegova dva igrača potukla, kad ih je pokušao razdvojiti, on je dobio udarac i nakon toga se razišao sa slovenskim klubom.

Kad je riječ o vijestima i transferima o kojima pišu turski mediji, treba sve to uzeti s rezervom, no vidjet ćemo hoće li doista doći do potpisa i hoće li Đalović već u subotu voditi trening pretposljednje momčadi turske lige.

Kayserispor nema niti jednu pobjedu u osam odigranih kola, pet je puta remizirao, a ti utakmice izgubio. Na predzadnjem je, 17. mjestu turske lige, iza njega je samo Karagumruk koji ima tri boda, ali pet bodova imaju i tri kluba ispred njega pa će Đalovića, dođe li, čekati velika borba.