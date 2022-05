Boston do izjednačenja u finalu: Miami srušio negativni rekord

Izuzetno uvjerljivo, sa 102:82, košarkaši Bostona su na domaćem parketu svladali Miami u četvrtoj utakmici finalne serije Istočne konferencije NBA lige.

Boston je time izjednačio seriju na 2-2. Serija se vraća u Miami, a peta utakmica se igra u noći sa srijede na četvrtak (2:30 sati po srednjeeuropskom vremenu).

Neizvjesnost je u ovom susretu trajala vrlo kratko i može se reći da je Boston već nakon prve četvrtine obavio glavninu posla. Nevjerojatno, ali Miami nije iz igre postigao poen u uvodnih osam i pol minuta igre, što se nikada nikome nije dogodilo u povijesti doigravanja. Za to vrijeme je Boston pobjegao na 18:1.

Inače, Miami je u ovom susretu porušio nekoliko negativnih klupskih i ligaških rekorda kada su u pitanju brojevi koševa.

Na poluvrijeme je Boston otišao s 57:33, a kod gostiju je Victor Oladipo zabio više od polovice poena svog sastava (18-33).

Vrlo brzo je Boston u nastavku otišao i na plus veći od 30 poena pa se velikim dijelom do kraja igralo u revijalnom tonu.

Boston je predvodio Jayson Tatum koji je bio upitan prije utakmice zbog ozljede ramena. No, igrao je te zabio 31 poen (24 u prvom poluvremenu) uz osam skokova i pet asistencija, makar je za tri poena gađao 1-7. Payton Prichard je dodao 14, a Derrick White 13 uz osam skokova i šest dodavanja. Obrambeno je sjajnu utakmicu u prvom poluvremenu odigrao Robert Williams koji je upisao 12 poena uz devet skokova, dok je Al Horford imao 13 skokova i četiri blokade.

Boston je, inače, ovu utakmicu odigrao bez ozlijeđenog Marcusa Smarta (zglob) koji je propustio i prvi susret ove finalne serije.

Prvo ime Heata bio je čovjek s klupe Oladipo koji je upisao 23 poena uz šest asistencija. Dvoznamenkasti su još bili Duncan Robinson (14) i Caleb Martin (12), dok je Jimmy Butler ubacio tek šest poena uz šut iz igre 3-14.

Cijela gostujuća momčad te je večeri imala užasan šut iz igre od 33 posto (30-90).