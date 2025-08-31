Luka Modrić razveselio navijače na Instagramu, njegova objava ih je oduševila

Nakon teške, ali zaslužene pobjede na gostovanju kod Leccea, Luka Modrić podijelio je s milijunima svojih pratitelja seriju fotografija s utakmice. U prepoznatljivom bijelom gostujućem dresu, Modrić je prikazan u punoj akciji, a uz objavu je poslao i snažnu poruku na engleskom i talijanskom jeziku: "Dobra pobjeda! Zajedno naprijed", napisavši to uz crveno-crna srca, simbole svog novog kluba. Reakcije su bile trenutačne i eksplozivne. Navijači Milana zasuli su ga komplimentima poput "Maestro" i "Legendo", slaveći svog novog vođu na terenu. Ipak, posebnu emociju izazvali su komentari navijača Real Madrida, koji su s nostalgijom poručili: "Nedostaješ nam u Madridu, Lukita", pokazujući koliki je trag ostavio u Španjolskoj nakon 13 trofejnih godina.

Objava je uslijedila nakon prve pobjede Milana u novoj sezoni Serie A 2025./2026., u kojoj su na gostovanju 29. kolovoza svladali Lecce s 2:0. Pobjeda, međutim, nije došla lako. Momčad trenera Massimiliana Allegrija morala se svojski potruditi protiv čvrstog domaćina koji se od prve minute postavio u gusti obrambeni blok. Milan je dominirao, no put do mreže bio je trnovit. Rossonerima su tijekom utakmice poništena čak dva pogotka nakon intervencije VAR tehnologije, prvo Matteu Gabbiji u ranoj fazi utakmice, a kasnije i Santiagu Gimenezu zbog zaleđa, što je dodatno pojačalo frustracije i pritisak na igrače.

Upravo u tim trenucima do izražaja je došla Modrićeva klasa. Hrvatski virtuoz odigrao je svih 90 minuta, dirigirao je igrom i bio je očajnički željan pronaći pukotinu u obrani Leccea dok su se njegovi suigrači mučili sa statičnom igrom. Ključni trenutak dogodio se u 66. minuti. Nakon prekršaja na rubu kaznenog prostora, Modrić je namjestio loptu i izveo slobodan udarac s kirurškom preciznošću. Njegov savršeni centaršut pronašao je glavu Rubena Loftus-Cheeka, koji je loptu samo lagano skrenuo u mrežu za vodstvo od 1:0. Bila je to Modrićeva prva službena asistencija u dresu Milana, kojom je postao najstariji veznjak kojem je to uspjelo u Serie A otkad postoje mjerenja.

Do kraja utakmice Milan je uspio potvrditi pobjedu. Nakon što je Mike Maignan s nekoliko sjajnih obrana sačuvao mrežu, konačni rezultat postavio je Christian Pulisic. Amerikanac, koji je zbog problema s gležnjem ušao s klupe, mirno je realizirao situaciju jedan na jedan s vratarom Falconeom i osigurao prva tri boda za Allegrijevu momčad. Bila je to pobjeda koja je donijela olakšanje, a Modrić je još jednom dokazao da je i s 39 godina i dalje na vrhunskoj razini, spreman voditi novu momčad prema uspjesima.