Dalić: To što je Modrić napravio nitko nije i to mora biti ključ

Cijeli svijet ponovno se poklonio novom nogometnom kralju, 172 centimetra visokom vladaru Luki Modriću. Osim, naravno, tabora izrazito lošega gubitnika i mučkoga provokatora Cristiana Ronalda koji je za komentare na račun Lukina izbora ovlastio svoga menadžera Mendesa i vlastitu sestru Katiju.

Ne bi li pravi, iskreni prijatelj i dojučerašnji suigrač trebao prvi čestitati Modriću? A što će tek biti 24. rujna u Londonu, kada Luka “iskvarcanom” Ronaldu pred nosom odnese i Zlatnu loptu?

Ostat će upamćeno da je Luka Modrić vrhunac svoje grandiozne karijere ostvario pod vodstvom – Zlatka Dalića. Ovo je svakako i priznanje velikom Livnjaku.

– Luka je to zaslužio svojim igrama, ponašanjem, rezultatima; treći put zaredom prvak Europe s Realom, prije toga osvojio je titulu najboljeg igrača klupskoga SP-a, potom je ušao u finale SP-a s reprezentacijom. To srebro još je više učvrstilo njegovu poziciju. To je na ponos svima nama, svim Hrvatima, a pogotovo nama koji imamo priliku s njim raditi, biti dio njegove karijere. Svaka čast Luki na tome i nadam se da ovo nije njegovo posljednje priznanje za ovu godinu – kazao nam je Dalić.

Pošten, jednostavan, iskren

Kakav je odnos kapetana i izbornika?

– Luka je kao kapetan momčadi spona između mene i igrača. Kakav je bio prvoga dana, takav je i sada; jednostavan, normalan, pošten, otvoren, iskren. Sigurno je uspjeh na SP-u zbližio cijelu momčad, jer skupa smo bili dva mjeseca. Taj nas je rezultat ujedinio, srebro je bilo vrhunac. Luka je vrhunski profesionalac, vrhunski igrač, njegov odnos prema svima jako je kvalitetan i korektan – dodaje izbornik.

Podigne li kapetan ikada glas na suigrače?

– Ne mogu govoriti o vremenu prije, ali u moje vrijeme nije bilo potrebe podizati glas jer nikada nismo imali veliki problem u svlačionici. Ono što je trebalo s njegove strane, motivirati momčad, napravio je, ulogu kapetana odradio je vrhunski. Kada suigrači vide da se on bori, trči, uklizava u 115. minuti, tada dobiju još veći motiv – tvrdi Dalić.

Savjetujete li se s kapetanom?

– O svemu se s igračima savjetujem, nijednu odluku nisam donio bez razgovora s Lukom i ostalima, to je moj stil rada bio i ostat će. I u slučaju Kalinić? U svakom slučaju – kaže izbornik.

Dajete li previše važnosti igračima?

– Glavnu riječ vodim ja i vodit ću je uvijek, ali bez igrača ne mogu ništa napraviti. Oni provode moju ideju, moju viziju, jer ja mogu govoriti što hoću, ali bez njih nema ničega. Izbornik ima veliku ulogu, trener ima zadnju riječ, tako i ja. Mi smo u reprezentaciji koja je skup vrhunskih igrača i normalno je da razgovaram s njima. A kakvu god smo donijeli odluku, bila je ispravna. Uvijek je bilo: “Šefe, kako vi kažete, tako će biti”. I uvijek je odluka bila na meni – tvrdi Dalić.

Koliko će Luka još trajati u reprezentaciji?

– Još mu nije vrijeme da se oprosti od reprezentacije, može joj još puno dati. Njemu je cilj, kao i meni, Europsko prvenstvo. To je ono što uvijek može, s obzirom na njegovu snagu, volju, energiju – naglašava izbornik.

Mogao je tako i Mandžukić?

– Meni je žao sve trojice koji su se oprostili od reprezentacije, ali poštujem i podržavam njihove odluke. Svaka čast Mandži na svemu što je dao za reprezentaciju, pogotovo u moje vrijeme. Mi nemamo što Mandžu odgovarati od toga – kaže Dalić.

Na kraju, Zlatna lopta Fife – je li Luka taj?, pitamo izbornika koji mu je već dao glas u toj anketi.

– Modrić to zaslužuje jer gleda se učinak tijekom cijele godine. Bio je europski prvak s Realom i drugi na svijetu, to nitko nije napravio. Ni Ronaldo, ni Mbappe, ni Neymar, ni Salah. Luka je ušao u finale SP-a i to mora biti ključ.

Suparnici Griezmann i Varane

Bila bi nepravda da ga ta nagrada zaobiđe?

– Nema tu pravde ili nepravde, on je to zaslužio, ta ga nagrada ne može promašiti – zaključio je Dalić. Treba li nekoga uspoređivati po učinku s Lukom u ovoj godini, onda su to samo Francuzi Antoine Griezmann i Raphael Varane. Obojica su s klubovima, Atleticom i Real Madridom, osvojili europske trofeje, a usto su i svjetski prvaci s reprezentacijom. Ali pogledajte kako su taj odnos, primjerice Modrića i Griezmanna, svojim glasovima vidjeli europski treneri i novinari u izboru za nogometaša Europe: Luka 313 glasova, a Antoine 72.

Majstore, Luka, vidimo se u Londonu 24. rujna; čeka te nova, najvrednija “Lopta”!