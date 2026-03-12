Potres na desnici: Trumpu žestoku pljusku opalio ključni saveznik, ovom je izjavom lider AfD-a šokirao sve

Šok u desničarskim krugovima diljem Europe i svijeta - američki predsjednik Donald Trump učinio je do jučer nezamislivo - protiv sebe je okrenuo i svog najvećeg saveznika u Europi, krajnje desnu stranku Alternativa za Njemačku (AfD). Vođa AfD-a Tino Chrupalla gostovao je sinoć u iznimno gledanoj i utjecajnoj emisiji "Markus Lanz" na javnom servisu ZDF i žestoko je kritizirao američki napad na Iran i samoga Trumpa.

"Napad, ubojstvo Khamneija, kakav je vaš stav o tome?", upitao je voditelj Lanz Chrupallu. Vođa AfD-a odgovorio je da mu je "teško kada netko ubije šefa države na ovaj način - bez obzira na to voli li ga netko ili ne", prenosi Focus.de. Chrupalla je to nazvao "ratom koji krši međunarodno pravo", u kojem ne može razaznati nikakvu strategiju. Dodao je: "Je li namjera dovesti do promjene režima? Jednostavno je ne vidim." Kad ga je Lanz pitao koji bi pristup preferirao, Chrupalla je objasnio da "ovo preslagivanje vlada mora doći od samog iranskog naroda." Lanz je zatim istaknuo: "Jesu li neke ratne zločine počinili Izraelci i Amerikanci?" Političar AfD-a odgovorio je: "Napad na djevojačku školu, to je ratni zločin - apsolutno." Chrupalla je naglasio: „Stojim uz izraelski narod; tu apsolutno nema mjesta za raspravu.“ Međutim, kao „prijatelj Izraela“, mora se moći „kritizirati vladu - vladu Benjamina Netanyahua“.

Američki predsjednik Donald Trump također je ukoren od lidera AfD-a. Chrupalla se osvrnuo na raspoloženje u SAD-u i upozorio: „70 posto Amerikanaca ne želi više ratove. I u konačnici, to mora objasniti svojim biračima.“ Chrupallin zaključak bio je jasan: „Iznimno sam razočaran Donaldom Trumpom, to kažem sasvim otvoreno, u vezi s njegovim predizbornim obećanjima i njegovim najavama.“

Podsjetimo, Donald Trump još je u prvom mandatu snažno kritizirao migracijsku politiku Njemačke i tadašnje kancelarke Angele Merkel i podržavao retoriku AfD-a, a tako je nastavio i u drugom mandatu tako da mnogi u AfD-u Trumpa smatraju ideološkim saveznikom. Trump i njegovi ključni ljudi u američkom konzervativnom pokretu MAGA predstavljaju AfD kao dio šireg europskog „suverenističkog“ vala. MAGA i AfD dijele ideološku bliskost oko pitanja migracija, nacionalnog suvereniteta i kritike liberalnog političkog establišmenta.

Najbogatiji čovjek svijeta Elon Musk dok je bio Trumpov glavni saveznik. Na svojoj platformi X (bivši Twitter) Musk je više puta kritizirao njemačku vladu, migracijsku politiku i regulaciju društvenih mreža, a u nekoliko objava implicitno je branio AfD od optužbi da je ekstremistička stranka. Musk je sugerirao da se AfD nepravedno demonizira u njemačkim medijima te da dio javnosti podržava stranku zbog nezadovoljstva migracijama, energetskom politikom i ekonomskim smjerom Njemačke. Musk se javno umiješao i u njemačke savezne izbore 2025. kada je na X napisao da je „snažno preporučio ljudima da glasaju za AfD“. U drugoj izjavi poručio je da je „AfD najbolja nada za Njemačku“. U komentaru tijekom političkih rasprava o Njemačkoj rekao je i da „samo AfD može spasiti Njemačku“.

U siječnju 2025., nekoliko tjedana prije njemačkih izbora, Musk je na platformi X organizirao dugi livestream razgovor (X Spaces) s lidericom AfD-a Alice Weidel. U razgovoru su raspravljali o migracijama, njemačkoj energetici, ratu u Ukrajini i odnosu prema EU. Tijekom tog razgovora Musk je pokazivao razumijevanje za stavove AfD-a, a prijenos je pratilo više od 200.000 korisnika. Jedan od najkontroverznijih trenutaka bio je kada je Weidel tvrdila da je Adolf Hitler bio „komunist“, a Musk joj nije proturječio nego je odgovorio „Right“ (u smislu: točno), što je izazvalo oštre kritike povjesničara i političara.

Alternativa za Njemačku i Donald Trump i trumpisti imaju dugu povijest ljubavi, ali sinoćnji istup lidera AfD-a Tina Chrupalle velika je pljuska samome Trumpu i odnosima njegova MAGA pokreta i AfD-a.