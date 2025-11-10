Dalić otvorio karte: Izbornik vatrenih najavio potez koji će povući već za nekoliko dana

Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se u Zagrebu, odakle se zaputila prema Rijeci gdje brusi formu za završnicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Uoči ključnih dvoboja protiv Farskih Otoka na Rujevici i Crne Gore u Podgorici, za koje je Vatrenima potreban tek jedan bod za matematičku potvrdu plasmana, izbornik Zlatko Dalić je u razgovoru za Dnevnik Nove TV otkrio karte i najavio značajne promjene. Iako je situacija na ljestvici komforna, izbornik ne spava na lovorikama, već gleda prema budućnosti i novim taktičkim opcijama koje bi mogle obogatiti igru svjetskih doprvaka i unijeti potrebnu svježinu uoči nadolazećeg velikog natjecanja.

Najveća novost svakako je najavljeni zaokret u sustavu igre. Dalić je potvrdio kako planira isprobati formaciju s trojicom stopera u zadnjoj liniji, a premijera ovog taktičkog eksperimenta dogodit će se već za nekoliko dana protiv Farskih otoka. "Probat ćemo i to. Sada je šansa da to probamo, da se okušamo u nekom novom načinu igre," izjavio je izbornik, istaknuvši kako Hrvatska posjeduje iznimnu kvalitetu u obrambenom redu. Ključna figura u novoj postavi bit će mladi Luka Vušković, dragulj koji briljira u dresu HSV-a. "Naš je plan da Luka krene utakmicu protiv Farskih Otoka", potvrdio je Dalić, čime je jasno dao do znanja da ozbiljno računa na mladića koji predstavlja budućnost hrvatske obrane.

Ipak, okupljanje nije moglo proći bez loših vijesti koje se tiču kadra. Najviše zabrinjava situacija oko Matea Kovačića, jednog od ključnih kotačića veznog reda. "Napravio je novu operaciju i ozljeda se ponovila. Naša predviđanja su da će on biti dobar za kraj sezone, negdje treći-četvrti mjesec. Bio bi to veliki gubitak", s dozom zabrinutosti poručio je Dalić. Srećom, vijesti oko Martina Erlića su puno bolje te se stoper Sassuola, unatoč manjim problemima s ozljedom, priključio reprezentaciji u Rijeci. Zbog ozljeda su ranije otpali i Ante Budimir te Dominik Kotarski, pa su s pretpoziva aktivirani Petar Musa, Mislav Oršić i Ivor Pandur.

Izbornik je iskoristio priliku i da pošalje vrlo jasnu poruku svim reprezentativcima, a posebno onima s manjom minutažom u svojim klubovima. U fokusu se našao vratar Dominik Livaković, čiji status u španjolskoj Gironi nije zavidan. Dalić je bio direktan i postavio svojevrsni ultimatum. "Dominik je branio jako puno sjajnih utakmica za Hrvatsku, nikad nije pogriješio, ali bi morao braniti u klubu. Tu situaciju mora riješiti do ožujka. Svi igrači moraju igrati više u klubovima, to očekujemo od njih, oni moraju znati da ako ne igraju neće biti na popisu", naglasio je izbornik, pokazavši kako neće biti popusta ni za najzaslužnije uoči velikog natjecanja.

Unatoč problemima s ozljedama, Dalićev radar je širok i pažljivo prati potencijalne debitante. Pohvalio je sjajnu formu Adriana Jagušića iz Slaven Belupa, koji je svojim igrama zaslužio pretpoziv. Iako je u dogovoru s izbornikom mlade reprezentacije Ivicom Olićem odlučeno da ostane pomoći U-21 vrsti, Jagušić je igrač o kojem se "jako puno razmišlja". Pažnju je privukao i Franko Kovačević, napadač Celja koji se nalazi u utrci za najboljeg strijelca svijeta. "Zabija golove, skrenuo je pažnju na sebe. Ako tako nastavi, može očekivati poziv", zaključio je Dalić, potvrdivši da su vrata reprezentacije otvorena svima koji to svojim igrama zasluže.