Drama kod Jastrebarskog: Netko pucao u obiteljsku kuću, metak prošao kroz roletu
U OŽUJKU

Zlatko Dalić potvrdio da će Hrvatska nastupiti u spektaklu: Naš protivnik teško da može biti ugledniji

Zagreb: Konferencija za medije Zlatka Dalića
Luka Antunac/PIXSELL
Stjepan Meleš
10.11.2025.
u 11:50

Naglasio je kako su moguće promjene u slučaju da "Vatreni" izvuku nekoga od ovih suparnika u skupini.

Izbornik vatrenih Zlatko Dalić potvrdio je da bi "Vatreni" u ožujku u SAD trebali igrati dvije pripremne utakmice protiv Brazila i Kolumbije.

"Trebali bi igrati protiv Brazila i Kolumbije, mjesta su Orlando i New York, to su jaki suparnici. Ja uvijek tražim najjače suparnike. Nama u ožujku utakmica protiv slabog suparnika ništa ne donosi. Želio bi igrati dvije jake utakmice. Bit će to dvije odlične probe i test za SP," otkrio je Dalić.

Naglasio je kako su moguće promjene u slučaju da "Vatreni" izvuku nekoga od ovih suparnika u skupini.

"Nekakav je dogovor da ako se poklopi ždrijeb onda bi se izbjegli."

Nije želio previše komentirati najavljene promjene u izboru nositelja koje Hrvatskoj ne idu na ruku.

"Možda je bolje da šutim, da se 20 dana prije ždrijeba mijenja, bolje da šutim."

Nije želio previše komentirati niti situaciju u Dinamu i HNL-u.

"Ne bi se štel mešati," poručio je, ali je zato čestitao igračima i stožeru U-17 reprezentacije koja se probila u drugi krug SP-a u Katru.

Legendarni borac poslao poruku Cro Copu: Nadam se da treniraš, spreman sam za pravu borbu
Ključne riječi
Brazil hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Zlatko Dalić

