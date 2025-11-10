Naši Portali
TKO JE IVOR PANDUR?

Dalić pozvao igrača koji nikad nije nastupio za Hrvatsku: 'Nas Balkance možete baciti u jamu, mi ćemo se izvući'

VL
Autor
Vecernji.hr
10.11.2025.
u 13:53

Drugi vratar Hrvatske Dominik Kotarski se ozlijedio pa je izbornik Zlatko Dalić aktirivao pretpoziv Ivoru Panduru. Riječ je o 25-godišnjaku koji još nikada nije nastupio za seniore vatrenih. Brani u engleskom drugoligašu Hull Cityju koji vodi nekadašnji trener Dinama i Rijeke Sergej Jakirević.

Hrvatska nogometna reprezentacija okupit će se u Zagrebu i nastaviti put prema Rijeci gdje će se pripremati za posljednje ispite u kvalifikacijskom ciklusu za Svjetsko prvenstvo 2026. godine protiv Farskih otoka (14. studenoga, Rijeka) i Crne Gore (17. studenoga, Podgorica). Vatreni su na milimetar od izravnog plasmana na SP i trebalo bi se dogoditi pravo čudo da ga ne izbore.

Pandur je prije toga branio je za Rijeku, Veronu i Fortunu Sittard. U Hullu je od siječnja 2024. godine, a došao je za dva milijuna eura.

– Drukčije je u odnosu na sve što sam do sada prošao. Navijači žive za dan utakmice, cijeli grad diše nogometno. Uvijek su stadioni puni. No, ja sam uvijek uživao u tom pritisku koji u pravilu iz mene izvuče ono najbolje. Isto tako, ljudi su puni poštovanja kada te sretnu na ulici. Neće te "žicati" za bilo što, lijepo te pozdrave i idu svojim putem. Dobro se odnose prema nogometu. Naravno, ako klubu ne ide, svi će ti se popeti na glavu. No, tako i treba biti. S tim se treba znati nositi – rekao je Pandur nedavno za Večernji list pa se osvrnuo na kontataciju da je tamo gdje on nastupa malo Hrvata.

– Sigurno bismo se i mi ovdje snašli da nas je više. Nas Balkance možete baciti u ne znam kakvu jamu, mi ćemo se izvući. Borimo se odmalena, takav smo narod. Ali ulogu igra i teže dobivanje radnih dozvola.

Progovorio je i o treneru Sergeju Jakiroviću.

– Iskreno, uživamo skupa. Trener i cijeli stožer su nevjerojatni ljudi, imaju ogromnu trenersku kvalitetu i to se vidi. Dečki su ih prihvatili, baš nam je gušt trenirati i raditi skupa, pobjeđivati. Jakirović ima najbolju sposobnost upravljanja svlačionicom koju sam doživio u svojoj karijeri. Cijeli njegov tim uživa ogroman respekt, poštuju drukčiju kulturu, sjajno su se prilagodili. O njima, s trenerske i ljudske strane, mogu govoriti samo u superlativima.

Kako još provodi vrijeme izvan nogometa?

– Ima nas nekoliko, družimo se uz biljar, pikado, ručkove i večere. Sada mi je tu moj Bosanac Amir. Kada god imamo slobodno vrijeme, podružimo se. Veći dio dana mi je maksimalno ispunjen. Dođem u trening-kamp u osam sati, a doma odem oko 16.30.

Komentara 2

Pogledaj Sve
TE
tejanolejano
14:20 10.11.2025.

Robote, čovek je za razliku od tebe svestan da je Balkanac. Nema tu ničeg lošeg...Kod njega.

Avatar nisam_robot
nisam_robot
14:13 10.11.2025.

Za ovo "Balkance" bi ga opet izbacio iz repke. Neb ga izbacio alo bi mi napravio kojih 50 sklekova dodatno. Ali ok, mlad je valjda ce naučiti i jednom primjetiti da niučemu nismo "balkanski narod". Niti mentalno, karakterno, niti genetski nemam sa Balkncima veze. Da poznati su nam, govorimo sličan jezik i mnogo balkanstva smo nažalost preuzeli u zadnjem stoljeću a izgubili pno svoje kulture zbog komunizma i "glavoga" naroda koji se nametao. Ali najvažnije, tko zna Balkance taj to ne želi biti. Ne za sebe i ne za svoju djecu.

