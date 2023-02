Dalić ostaje na klupi Hrvatske! Kustić potvrdio: 'Uskoro ćemo produžiti ugovor'

Zlatko Dalić klupu vatrenih preuzeo je u listopadu 2017. i postao najuspješniji izbornik hrvatske reprezentacije u povijesti. Vodio nas je do dvije medalje na svjetskim prvenstvima - srebra u Rusiji te brončanog odličja u Kataru. Nedavno ga se povezivalo s Ajaxom, ali i reprezentacijom Brazila, koja je bez trenera baš otkad smo ih izbacili s prvog zimskog Mundijala. Trenutni ugovor ima do Eura 2024., a pregovara se o produljenju suradnje do SP-a 2026. u Sjevernoj Americi.

Na panelu pod nazivom 'Hrvatski nogometni uspjeh', koji se održava u sklopu konferencije 'Kondicijska priprema sportaša' na zagrebačkom KIF-u, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić objavio je dobre vijesti. Naime, dogovor s Dalićem je blizu realizacije.

- Neki kažu da kod nas nema trenera, ima ih. Neće nas rezultati dignuti u zrak, naravno da ćemo se potruditi nastaviti biti pobjednici. Uskoro ćemo sa Zlatkom Dalićem produžiti ugovor. Imao je brojne ponude, ali drago nam je što je orijentiran na rad u reprezentaciji i što ostaje izbornik na duže vrijeme - rekao je Kustić.

Riječ je na simpoziju dobio i sam izbornik.

- Ne mogu reći da sam ja taj koji sve znam. Ima onih koji znaju više od mene, ali nisu dobili pravu šansu. Mi hrvatski treneri ne poštujemo se dovoljno, ne možemo doći do toga da vodimo Barcelonu i Real iako uporno pokazujemo kvalitetu - rekao je Dalić.

25.02.2023., Zagreb - 21. izdanje medjunarodne konferencije Kondicijska priprema sportasa na Kinezioloskom fakultetu Sveucilista u Zagrebu. Panel: Hrvatski nogometni uspjeh - mudrost, ponos, zajednistvo. izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalic i Stjepan Lakusic.

Dotaknuo se, pritom, činjenice da je u rad stožera uključio bivše igrače.

- Bilo je komentara da nije dobro što su dobili šansu odmah nakon karijere bez iskustva i to smo demantirali. Preuzeli su velik dio treninga, organizaciju, pripremu i analizu. Moj uspjeh ne bi bio moguć bez njih. Nadam se da će jednog dana u stožeru biti i Modrić, Rakitić, Lovren i svi koji imaju ambicije biti treneri. Nadam se da će me također jednog dana zamijeniti na izborničkoj poziciji - istaknuo je.

Hrvatska reprezentacija uskoro kreće u kvalifikacije za Euro. Prvo ćemo na Poljudu 25. ožujka dočekati Walesa, da bismo tri dana kasnije gostovali u Bursi kod Turske.