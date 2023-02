Ovakav Luka Ivanušec sjajna je zamjena za Mislava Oršića. Na putu je povratka među vatrene

Luka Ivanušec povremeni je hrvatski reprezentativac, ima 11 nastupa za našu najbolju nogometnu vrstu, a gotovo nevjerojatnih 28 utakmica odigrao je za reprezentaciju do 21 godine. Prije Svjetskog prvenstva u Kataru bio je na širem popisu izbornika Zlatka Dalića, no potom se našao među osmoricom koja su s tog šireg popisa otpala i ostala bez SP-a, a time i bez svjetske bronce. Ivanušec nije bio sretan takvim raspletom, ali je to prihvatio vrlo korektno.



Moram poboljšati statistiku