Dalić: 'Nisam nikad bio jači i spremniji, ali nakon Eura možda je vrijeme za neke mlađe'

Hrvatska se pobjedom nad Armenijom na Maksimiru (1:0) plasirala na još jedno Europsko prvenstvo. Veliko natjecanje igra se u Njemačkoj, a počet će u lipnju 2024. godine. Međutim, prije toga treba vidjeti što će donijeti ždrijeb za grupnu fazu koji će se održati 2. prosinca.

Vatreni su imali trnovitu završnicu kvalifikacijskog puta nakon poraza od Turske (0:1) i Walesa (2:1), no naposljetku su se uspjeli kao drugi u skupini plasirati na Euro 2024. godine. O završetku kvalifikacije i budućim planovima govorio je izbornik, Zlatko Dalić, u Dnevniku Nove TV.

"Hvala na čestitkama, lijep je osjećaj, ponos, ostvariti plasman na Euro. Igrači su sretni, zadovoljni i ponosni na ovaj naš rezultat, bile su teške kvalifikacije, iskreno imali smo puno problema i nisam očekivao ovakvu borbu do zadnje minute. Nismo bili onakvi kakvi smo trebali biti i ako hoćemo na Euru napraviti rezultat, to mora biti puno, puno bolje", rekao je Dalić koji je od poraza imao pune ruke posla s pripremanjem reprezentacije.

"Nemam ništa puno sebi zamjeriti niti bilo kome. Cilj smo ostvarili, a to je najvažnije. Uvijek ima nekih malih problema. Ono što je važno je da igrači nisu pokleknuli nakon dva poraza u listopadu, nego su mene nastavili slijediti kao izbornika, a to mi je jako važno. Nisam nikad bio jači i spremniji", rekao je samouvjereno izbornik.

"Ako nam se vrate Perišić i Kovačić, bit ćemo bolji. Moramo biti hrabriji, odlučniji u igri jedan na jedan, ne mogu svi ostali čekati da Modrić ili Brozović uzmu loptu i riješe neku situaciju", rekao je Dalić pa se osvrnuo i na Antu Budimira koji je svojim pogotkom osigurao Hrvatskoj plasman:

"Njega nije bilo nakon Svjetskog prvenstva u reprezentaciji, objasnio sam mu zbog čega ga nije bilo. On je uvijek šutio i radio, on je primjer kako se treba ponašati, čekati svoju šansu i dokazati se na terenu, da nije potrebna vojska novinara i menadžera da te stavi u reprezentaciju. Mi to znamo cijeniti."

Kratko se osvrnuo i na jednog od dva nova člana reprezentacije, Marca Pašalića, koji je protiv Armenije još jednom pokazao borbeni duh i sjajnu igru. "Donosi ono što nama treba, a to je igra jedan na jedan, hrabrost ići u dribling, ići stvarati višak. Pratili smo ga u Rijeci, on je pokazao sad da je igrač za budućnost, on treba nastaviti tako u hrvatskom prvenstvu", rekao je Dalić.

"Odbio sam puno toga zbog ovog Eura, bio sam u grču i pritisku. Ništa drugo me ne zanima, nema cijenu nikakvu moja uloga izbornika. Vodit ću Hrvatsku u Njemačkoj i napravit ćemo tamo sve da budemo pravi. Što će biti kasnije, vidjet ćemo, možda je vrijeme za neke mlađe, sedam godina je puno", zaključio je Dalić.

