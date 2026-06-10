Dalić još traži idealan balans, naš tajni adut može biti Ivan Perišić

Zlatko Dalić će ovih dana sigurno duboko promišljati o onome što ga iščekuje sljedećeg tjedna. Najprije u utakmici s Engleskom koja bi mogla determinirati naš doseg na Svjetskom prvenstvu u Americi. Izbornikove muke odnose se na balansiranje momčadi, odnosno, izvlačenje optimuma iz rostera koji je oslabljen problemima koje pokušavamo riješiti u hodu.

Razmazio nas je...

Dvije osnovne taktičke varijante pokazale su, objektivno, više nedostataka nego dobrih stvari. Ili je naš nogometni ekosustav prezahtjevan, a Dalić nas je, kako je to kazao premijer Andrej Plenković, 'razmazio' uspjesima svih ovih godina. A jesmo li spori u povratnoj trci i imamo li problem s visokom obranom?

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- Za to nam trebaju defenzivno spremni i brzi igrači. Iako smo, u sustavu s trojicom u zadnjoj liniji izgledali bolje, nego s četvoricom. No, prema naprijed to nije izgledalo dobro, onako kako želimo. Vjerujem da je Dalić svjestan tih problema. Nije tu problem htijenja, već imamo puno igrača koji se vraćaju nakon ozljeda i nedostaje im kontinuitet utakmica. Koliko je to loše, toliko može biti i dobro. Da se dignu kroz grupnu fazu, pa da kasnije budu svježi za drugi dio turnira. Ne plašim se za nas, iako smo se tražili u ove dvije utakmice, protiv Slovenije je bilo dosta prostora između linija. Nismo imali onu našu prepoznatljivu igru, nedostaju nam napadači gdje nismo pronašli rješenje. Naravno, svi sada polemiziraju na način da nam je veliki problem činjenica da prvu utakmicu igramo protiv tako jakog suparnika kakav je Engleska, jer nismo pravi i još se tražimo. No, kako kažu, mi smo majstori improvizacije i najbolji smo kada je najpotrebnije. Posebice u utakmicama protiv jakih reprezentacija. Čak i remi u prvoj utakmici otvara nam vrata za dalje... - počeo je Alen Peternac kojeg sljedeće sezone očekuje prvoligaška avantura s Rudešom.

Peternac je naglasio:

- Ova momčad ima posebnu energiju, kvalitetnu momčad koja igra na najvišoj razini i najveće utakmice igramo dobro. Vjerujem da će tako biti i protiv Engleske. Dalić je uvijek znao pripremiti momčad za takve utakmice.

Kako tumačite tezu da se naša momčad u fazi obrane, posebice zadnja linija, puno više oslanja na anticipaciju, umjesto na čvrstu i agresivniju igru i je li nam to problem u boljoj obrambenoj izvedbi?

- Istina je da često ne tražimo kontakt. No, to je općenito problem naših nogometnih sustava koji ne stvaraju duel-igrače, već prednost dajemo onima koji teže igri. Pogledajte samo kakva nam je juniorska liga u tom smislu. Dominiraju Hajduk i Dinamo, a sve uglavnom rješavaju kroz čitanje igre. Nema duela, ni agresivnosti koji su nekada postojali. To je možda i razlog zašto igramo takav nogomet u A reprezentaciji.

Kako bismo se, dakle, trebali postaviti u prvoj utakmici protiv Engleske?

Moramo biti homogeni

- U niskom i srednjem bloku defenzivno izgledamo bolje s trojicom igrača u zadnjoj liniji, no izgubili smo našu prepoznatljivost prema naprijed. S četvoricom smo možda izgubili neke druge elemente u igri. Vidjeli smo kako su nam Slovenci lagano dolazili u prilike, do negativne tranzicije. Tu smo imali dosta problema, da su bili malo snalažljiviji, mogli su protiv nas postići i više pogodaka. Takve nedostatke na Svjetskom prvenstvu u Americi, veće momčadi, poput Engleske, neće nam opraštati. Obranu treba igrati od špice, svi moramo biti homogeni kako bismo izbjegli takav scenarij. Moramo biti brži u povratku, našoj defenzivnoj tranziciji. Tu je isto važan taj voljni moment za kojeg znam da nam neće nedostajati kada dođu važne utakmice - naglašava Peternac.

Igra na krilu, posebice na strani na kojoj je Ivan Perišić, bit će jedan od naših najvažnijih mehanizama. Iako Ivan izgleda impresivno, na toj njegovoj strani treba stvoriti preduvjete u kojima bi mu se što više olakšalo. Pa djelomično ga i lišiti obrambenih obaveza kako bi bio što svježiji prema naprijed... Je li takva taktička varijanta moguća?

- U igri s trojicom nema nas prema naprijed, jer smo dosta daleko od protivničkog gola. Perišićev put do suparničkih vrata je puno duži i više se troši. Zato, mislim da će se Dalić ipak odlučiti za igru s četvoricom u zadnjoj liniji. Baš zbog toga da olakšamo situaciju Ivanu Perišiću kako bi bio opasniji u zadnjoj trećini igre. Prema naprijed nam treba brzina, a to imamo jedino uz Ivana. Na desnoj strani tu još tražimo rješenje. Tamo je opcija Marco Pašalić.

A što je s ostatkom veznog reda?

- Vjerojatno Luka Modrić i Petar Sučić na poziciji defenzivnih veznih. Josip Stanišić u Bayernu je dosta orijentiran prema naprijed, tako da bismo na toj strani mogli zaigrati s igračem koji više ulazi u sredinu želimo li okomitiju igru. Pritom mislim na Marca Pašalića. No, u sredini imamo i Petra Sučića, za Modrića svi znamo. Najveća boljka nam je pravi Mateo Kovačić. On će nam trebati u pravom izdanju za drugi dio prvenstva jer ćemo sigurno proći skupinu. Jasno je da na Englesku moramo ići s igračima koji su u najboljem stanju, potpuno zdravi - jasan je Peternac.