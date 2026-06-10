FOTO Hrvatski reprezentativci sletjeli u SAD na oduševljenje okupljenih navijača: Jednom igraču su se posebno veselili
Hrvatska nogometna reprezentacija oko 22 sata sletjela je na aerodrom Dulles u Washingtonu, a potom se uputila u Alexandriju, gradić u kojem će biti smještena za vrijeme grupne faze Svjetskog prvenstva.
Njihov dolazak u bazu se očekivao oko 23 sata, ali procedura u zračnoj luci se očito odužila pa su reprezentativci u Alexandriju stigli oko pola sata kasnije po hrvatskom vremenu, a oko 17:30 po lokalnom.