FOTO Hrvatski reprezentativci sletjeli u SAD na oduševljenje okupljenih navijača: Jednom igraču su se posebno veselili

Hrvatska nogometna reprezentacija oko 22 sata sletjela je na aerodrom Dulles u Washingtonu, a potom se uputila u Alexandriju, gradić u kojem će biti smještena za vrijeme grupne faze Svjetskog prvenstva.
Hrvatska nogometna reprezentacija oko 22 sata sletjela je na aerodrom Dulles u Washingtonu, a potom se uputila u Alexandriju, gradić u kojem će biti smještena za vrijeme grupne faze Svjetskog prvenstva.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Njihov dolazak u bazu se očekivao oko 23 sata, ali procedura u zračnoj luci se očito odužila pa su reprezentativci u Alexandriju stigli oko pola sata kasnije po hrvatskom vremenu, a oko 17:30 po lokalnom.
Njihov dolazak u bazu se očekivao oko 23 sata, ali procedura u zračnoj luci se očito odužila pa su reprezentativci u Alexandriju stigli oko pola sata kasnije po hrvatskom vremenu, a oko 17:30 po lokalnom.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Ispred hotela AKA u kojem će odsjedati dočekalo ih je oko pedeset navijača, većinom Hrvata koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ispred hotela AKA u kojem će odsjedati dočekalo ih je oko pedeset navijača, većinom Hrvata koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Erupciju oduševljenja kod okupljenih navijača izazvali su izlasci izbornika Zlatka Dalića, kapetana Luke Modrića, braniča Joška Gvardiola i veterana Ivana Perišića.
Erupciju oduševljenja kod okupljenih navijača izazvali su izlasci izbornika Zlatka Dalića, kapetana Luke Modrića, braniča Joška Gvardiola i veterana Ivana Perišića.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Tu je prednjačio Modrić budući da je mnogo navijača stiglo upravo zbog njega, uključujući i grupu Ekvadoraca koji su stigli s dresovima Real Madrida s Modrićevom 'desetkom' na leđima.
Tu je prednjačio Modrić budući da je mnogo navijača stiglo upravo zbog njega, uključujući i grupu Ekvadoraca koji su stigli s dresovima Real Madrida s Modrićevom 'desetkom' na leđima.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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