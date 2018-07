Dalić je pokazao da se do uspjeha dolazi bez pritisaka i ucjena!

Je li najbolji trenutak spustiti se s trona kada na njemu blistaš? To će si pitanje svaki uspješni sportaš ili trener nedvojbeno postaviti tijekom svoje karijere. Janica Kostelić, najveća hrvatska sportašica, za mene i sportaš ako govorimo o pojedinačnim dosezima, upravo to je učinila. Naime, kada je bila nepobjediva, kada je kralježnica ozbiljno patila od tereta medalja, mahnula je i rekla: Zbogom!

Zlatko Dalić, potpisnik, ne bih rekao i tvorac najvećeg uspjeha u povijesti hrvatskog sporta, dakako i nogometa, nakon što je srebro oko vrata još uvijek “ispod čekića” najavio mogućnost napuštanja naše nogometne reprezentacije. Naime, ogorčen je na ponašanje dijela dužnosnika Saveza prema njemu u proljeće 2018. godine. Naime, spominjao je da su mu nakon američke, rezultatski neuspješne turneje radili o glavi, da nije baš sve bilo tako dobro i pozitivno kako se sada nakon ovog veličanstvenog dosega čini.

>>10 Top hitova Vatrenih: Evo zašto ih volimo još više

[video: 26010 / ]

Dalić propitkuje svoj stav nakon euforije koja nas je snašla. Duboko su mu se urezale slike dočeka u Zagrebu, a kad u utorak vidi spektakularan doček u Livnu, tek tada će postati svjestan koji je doseg postigao i kako je postao drag i omiljen u puku.

– Napravio je veleban rezultat. Bilo je to sve divno gledati, još ljepše proživjeti. Ali dolazi sutra, pitanje tko će igrati, koliki će motiv još svugdje biti. Uz to su i ponude koje će sada biti prave i izdašne, deset puta veće godišnje nego što bi dobio u HNS-u. Mislim da je sasvim opravdano da o svemu razmisli – mišljenja je Robert Prosinečki, nekadašnji vatreni as, a danas izbornik nogometne reprezentacije BiH.

Janković: Dalić mora ostati!

Mario Stanić, naš vatreni iz 1998. godine, koji je bio veliki oponent Davoru Šukeru u prosincu prošle godine, ipak gleda dugoročnije na naš sport i nogomet nego što to čine drugi. Naime, on gleda kako bi se doista napravio pomak u kvaliteti rada, kako bi se iz ovog velikog rezultata ipak izvukla korist za hrvatski nogomet. Pa je tako zanimljivo njegovo razmišljanje da nije problem u Zlatku Daliću, jer ako ovisimo samo o njemu, znači da nam sustav nije dobar i da ne funkcionira. I tu je naravno velika istina.

Janko Janković, bivši hrvatski reprezentativac, koji je kao i svi opijen velikim nogometnim postignućem nema dvojbu:

– Bio bi to veliki korak unatrag. Sada je Dalić omiljen, napravio je veliki rezultat, kao što je i sam rekao, ima potporu igrača i bilo bi doista šteta da sada napusti reprezentativnu klupu. Mora ostati.

Naravno da nije sve samo u financijskoj ponudi jer njih će biti i o njima svakako valja razmišljati. Jer tko bi imao pravo zamjeriti izborniku Daliću kada bi stigla ponuda nekog od velikih europskih klubova. Bila bi to prilika za još jednu veliku afirmaciju stručnjaka koji je okolnim putovima stigao do slave. No, očito je da Dalić želi imati maksimalan mir, želi biti sam sa svojim nogometašima i da nema pritisaka raznoraznih interesnih skupina.

>>Građani pozivaju: Morate zadržati Dalića!

[video: 26006 / ]

Momčad ostaje na okupu

Prema informacijama bliskim izborniku, gotovo svi igrači iz Rusije trebali bi biti na dispoziciji i u sljedećim reprezentativnim izazovima. Iako su prije početka SP-a neki od važnih igrača najavljivali da će napustiti reprezentaciju, bilo je špekulacija da će neki u mirovinu i zbog nenogometnih stvari, no ovaj znameniti rezultat ipak je promijenio stvari. Ta spoznaja da ima vrhunsku kvalitetu, da ga navijači žele, stavit će ga na najveću moguću kušnju dosad.

Nema dvojbe da će mu biti teško nadmašiti ovaj doseg jer to se dogodi jednom u životu. Stres kvalifikacija će uvijek biti tu, jer ne vidi igrače svaki dan, ne može imati tako dobru atmosferu, a i najbolji igrači ulaze u godine kada ih se već zovu – stari i grači.