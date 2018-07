Dalića jako razveselila poruka iz Srbije: Ne dijelim ljude na Hrvate i Srbe

Zlatko Dalić jako je tražena osoba posljednjih dana, nakon što je Hrvatsku odveo do srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Progovorio je i za Blic.rs, za koji je otkrio koja je to razlika između srpske i hrvatske reprezentacije.

- Rekao sam u Americi, na pripremama pred prvenstvu, da nije dobro imati sjajnu generaciju koja nikad ništa nije napravila. Ključni su, dakle, odnosi. Promijenili smo to i uspjeli. Znači da imamo iste probleme - započeo je Dalić koji je otkrio da je posljednji put u Srbiji bio prije nekoliko godina, u Kragujevcu, kao i da uvijek putuje u Dubai preko Beograda.

Otkrio je Dalić i koja ga je poruka iz Srbije jako razveselila.

- Silno sam se obradovao kada mi je stigla poruka mog komandira iz vojarne u Samoboru koji sada živi u Srbije. Također me obradovao porukom i moj prijatelj iz Leskovca, drago mi je što nogomet spaja. Pa ja sam navijao za Srbiju na Mundijalu.

>> Pogledajte i što građani kažu o Zlatku Daliću

[video: 26006 / ]

Novinari Blica Dalića su pitali zna li da su imali puno navijača u Srbiji.

- To je jedini normalan put, politika me ne zanima. Znam tko sam, što sam, cijenim i poštujem druge. Trebamo gledati tko je kakav čovjek, a ne je li Srbin ili Hrvat. To je deplasirano. Dokle ćemo samo negativno. Ne treba se vraćati u prošlost, već gledati u budućnost.

Srbe je zasmetao Thompson na dočeku vatrenih.

- Pjesma na kojoj inzistiramo 'Lijepa li si' nije negativna i ružna te nema političku konotaciju. Uvijek gdje god idemo ta pjesma nam svira u autobusu, ona govori o ljubavi, zajedništvu, nikom nikad nije palo na pamet da to iskoristi u političke svrhe. Ja nisam ni desni, ni lijevi, ja sam za Hrvatsku, ljubav, i momci su htjeli da se pjeva tako i to je to. Mi smo ipak sportaši, vrhunski, ne bavimo se politikom i ona nas ne zanima. Ne dijelim ljude na Srbe i Hrvate, već na dobre i loše.

Dalić je ponovio kako je želio finale Srbija - Hrvatska, te kako je to normalno razmišljanje, pa dodao kako nije očekivao da će s vatrenima dogurati ovako daleko.

- Ovo je najveći uspjeh hrvatskog nogometa. Za sve generacije. Nogomet je sport broj jedan u svijetu, u Hrvatskoj i zato je uspjeh najveći.

Ugovor s Hrvatskom...

- Imam ugovor još dvije godine. Sjest ćemo, sabrati i odlučiti što je najbolje za sve.

Ponuda ima...

- Javljaju se ljudi, tri mjeseca sam radio bez ugovora. Potrebna mi je ambiciozna sredina, mir, u Aziji sam napravio puno, sada je vrijeme da se oprobam i u Europi. To mi je izazov - zaključio je Dalić.

>> Pogledajte i najavu ekskluzivnog intervjua s Dalićem