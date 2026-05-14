Sad je jasno: Real se nije smio odreći Luke Modrića. To je najveća Perezova greška

Madridski Real najbolji je klub u povijesti nogometa, ali kada takav klub ostane bez trofeja, bez naslova prvaka Španjolske i pritom ispadne iz Lige prvaka, onda je jasno da se nalazi u krizi. Prvi na udaru u tom je slučaju prvi čovjek kluba, njegov predsjednik Florentino Perez. Osvrnuo se na sadašnjost i budućnost Real Madrida, odbacio tvrdnje o krizi te najavio raspisivanje izbora, uz jasnu želju da i dalje ostane na čelu kluba.

– Ne, neću dati ostavku. Donio sam ovu odluku jer je stvorena apsurdna situacija, potaknuta kampanjama usmjerenima protiv interesa Real Madrida i protiv mene osobno. Rezultati nisu bili na razini očekivanja, ali u sportu se ne pobjeđuje uvijek. Ipak, pojedinci koriste ovu situaciju kako bi me osobno napadali. Neki su čak rekli da imam rak u terminalnoj fazi. Želim iskoristiti ovu priliku da obavijestim one koji su zabrinuti za mene da sam još uvijek predsjednik Real Madrida i svoje tvrtke te da je moje zdravlje savršeno – počeo je Perez kojem je jasno da je Real u krizi s obzirom na činjenicu da ove sezone nije osvojio nijedan trofej.

– I ja sam frustriran jer ove godine nismo uspjeli ništa osvojiti. Moram vam reći i podsjetiti vas da smo pod mojim vodstvom osvojili 66 naslova u nogometu i košarci, uključujući sedam europskih trofeja u nogometu – hvalio se Perez.

Očito frustriran ne samo rezultatima nego i osobnim napadima, Pérez se obrušio i na medije.

– Neki novinari misle da se mogu miješati u naš posao. Real Madrid je najveći klub na svijetu. Zašto bi netko želio to narušiti? Ako se netko želi kandidirati, neka se kandidira, ali nemojte mi iza leđa govoriti da izgledam umorno, da je to zato što previše radim. To moram zaustaviti. Ne mogu prihvatiti da postoje ljudi u medijima koji su preuzeli kontrolu. Prije manje od dvije godine osvojili smo naslov prvaka i Ligu prvaka, a sada se govori da je Madrid u kaosu i uništen..., ali kako može biti kaos?

Ipak, da u Real Madridu postoje ozbiljni problemi, pokazuje i niz situacija koje su izašle u javnost – od navodnih fizičkih sukoba među igračima do priča o "novom početku" koji bi trebao ponovno uspostaviti red u svlačionici. Dio momčadi, uključujući Viníciusa Júniora, našao se i na meti kritika navijača Perezu zamjeraju to što je nije ostavio Luku Modrića, s njim u svlačionici ne bi bilo nereda. Luka je želio ostati, smanjiti si plaću, ali u Realu su odlučiti ići dalje bez njega i sad su to skupo platili.

No Perez se zbog tog poteza nije 'pokrio po ušima' već je svoju artiljeriju, osim na medije, usmjerio i na dio članova kluba, na vodstvo španjolske lige.

– Riješio sam se ultrasa, nasilnih navijača, u čemu imam podršku članova, koji žele normalne ljude. A tu su i preprodavači ulaznica; izbacili smo 1600 članova zbog preprodaje sezonskih ulaznica. Kako član može zaraditi novac varajući Real Madrid? I naravno, uvijek postoji neprijatelj, a to je za nas La Liga.

Nagađa se da se da se Jose Mourinho vraća na klupu Reala kako bi uveo reda u svlačionicu koja je razjedinjena, a u kojoj postoje klanovi, međusobni sukobi.

– Što se tiče Mourinhova dolaska, još nismo u toj proceduralnoj fazi. Fokusirani smo na to da osiguramo kako Real Madrid i dalje pripada svojim članovima. Izabran sam za najboljeg predsjednika u povijesti kluba i u povijesti svih klubova. Branit ću se, ne zbog sebe, nego zbog institucije Reala. Ne samo da neću otići, nego ću se ponovno kandidirati na izborima jer želim da Real Madrid i dalje pripada svojim članovima – kazao je među ostalim predsjednik Real Madrida i osvrnuo se na mogućeg protukandidata za predsjednika kluba:

– Sazivam izbore ove godine kako bi bilo kandidata. Neka se kandidira gospodin koji razgovara s elektroenergetskim tvrtkama i ima južnoamerički, meksički naglasak. Kažu da smo vrlo loši i da smo diktatura. Neka se taj gospodin o kojem govorimo, kao i svi koji to žele, kandidiraju na izborima.

Riječ je o Enriqueu Riquelmeu Vivesu, aktualnom izvršnom predsjedniku tvrtke Cox Energy. U pitanju je španjolska solarna fotonaponska kompanija koja ima urede i projekte u Meksiku, Čileu, Panami, Kolumbiji i Španjolskoj. Uvršten je na popis 100 najutjecajnijih Latinoamerikanaca u borbi protiv klimatskih promjena, a uz to je veliki ljubitelj sporta i veliki navijač Reala.