POP ZVIJEZDE, KOREJSKI BEND...

Poznato je tko će nastupiti na poluvremenu finala Svjetskog prvenstva

Shakira holds open concert at Copacabana beach in Rio de Janeiro
RICARDO MORAES/REUTERS
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
14.05.2026.
u 09:18

Prošle godine je na finalu Copa Americe na stadionu Hard Rock u Miamiju Shakira predvodila show u poluvremenu, nešto što je inače tradicija spektakularnog poluvremenskog showa na svakom Super Bowlu

Pjevačice Madonna i Shakira, zajedno s K-pop grupom BTS, bit će glavne zvijezde poluvremena finala Svjetskog prvenstva u nogometu 2026. u Sjedinjenim Državama, objavili su organizatori u četvrtak Chris Martin iz Coldplaya bit će umjetnički direktor showa, prvog za finale Svjetskog prvenstva u nogometu. Finale se igra 19. srpnja na stadionu MetLife u East Rutherfordu.

Svjetsko nogometno prvenstvo, najveće u povijesti s 48 sudionica, počinje 11. lipnja, a održava se u tri države - SAD-u, Kanadi i Meksiku. Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino najavio je u ožujku da će finale uključivati ​​"prvi poluvremenski show ikada na finalu Svjetskog prvenstva u nogometu".

Prošle godine je na finalu Copa Americe na stadionu Hard Rock u Miamiju Shakira predvodila show u poluvremenu, nešto što je inače tradicija spektakularnog poluvremenskog showa na svakom Super Bowlu.
