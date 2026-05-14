Tisuće na ulicama Teherana ispratile Iran na SP, a drama tek slijedi: Američke vize su pod upitnikom

U srijedu navečer na teheranskom trgu Enghelab održan je veličanstven ispraćaj iranske nogometne reprezentacije na Svjetsko prvenstvo, unatoč sve većoj zabrinutosti oko toga hoće li momčad uopće moći ući u Sjedinjene Američke Države i natjecati se na turniru. Igrače, koji će svoje pripreme nastaviti sljedeći tjedan u trening-kampu u Turskoj, pozdravile su tisuće okupljenih navijača dok su s pozornice davali domoljubne izjave. Tom prigodom predstavljeni su i novi dresovi s likom azijskog geparda koje će nositi na prvenstvu koje se održava od 11. lipnja do 19. srpnja. "Ovo je najbolji ispraćaj u posljednje četiri kampanje za Svjetsko prvenstvo. Igrači su uz narod, a publika stoji uz dostojanstvo, čast i snagu zemlje. Kakav god bio rezultat, neka se zastava Irana tamo podigne i brani", izjavio je za državnu televiziju predsjednik Iranskog nogometnog saveza (FFIRI) Mehdi Taj.

Međutim, sudjelovanje Irana na Svjetskom prvenstvu dovedeno je u pitanje još otkako su Sjedinjene Države i Izrael krajem veljače započeli regionalni rat pokretanjem zračnih napada na Islamsku Republiku. Problemi su eskalirali prije dva tjedna kada je samom predsjedniku Taju odbijen ulazak u Kanadu, jednu od zemalja sudomaćina turnira, gdje se održavao Kongres FIFA-e. Razlog odbijenice bila je njegova povezanost s Korpusom čuvara islamske revolucije (IRGC), što je odmah izazvalo strah da bi se s istim problemima mogla suočiti i cijela iranska delegacija pri pokušaju ulaska u SAD. Sjedinjene Države, baš kao i Kanada, klasificiraju IRGC kao "terorističku organizaciju", a situaciju je dodatno zaoštrio američki državni tajnik Marco Rubio, koji je poručio da nitko tko ima veze s tom organizacijom neće dobiti dozvolu za ulazak u zemlju.

Suočen s gotovo nepremostivom preprekom, Iranski nogometni savez svu je odgovornost za dobivanje viza i osiguravanje ulaska igrača i službenog osoblja u SAD, gdje bi reprezentacija poznata kao "Tim Melli" trebala odigrati sve tri utakmice grupne faze, čvrsto prebacio u ruke krovne nogometne organizacije. "Mi nismo gosti zemlje domaćina, mi smo gosti FIFA-e", poručio je Taj, naglasivši kako su predali deset službenih uvjeta svjetskoj nogometnoj federaciji. Da situacija nije nimalo bezazlena, potvrdio je i glavni tajnik FFIRI-ja Hedayat Mombeini, koji je na samom ispraćaju za državnu televiziju izjavio: "Još uvijek ništa nije stiglo u vezi s vizama. Nadamo se da će se to definitivno riješiti unutar zadanog roka. FIFA je dala obećanja i nadamo se da će ta obećanja dovesti do rezultata te da će igrači na vrijeme dobiti svoje vize."

Zabrinutost u iranskim redovima dodatno su potaknule nedavne glasine da je nekim iračkim igračima odbijen ulazak u SAD, iako su te informacije brzo demantirane i od strane Bijele kuće i od Iračkog nogometnog saveza. "Upravo sam i ja čuo tu vijest", priznao je Mombeini, prema pisanju Reutersa. "Nadam se da će FIFA intervenirati... uvijek smo vjerovali da sport treba biti odvojen od politike. Stoga, po mom mišljenju, FIFA ima dužnost uskočiti i osigurati da se ulazak svim članovima svih reprezentacija na Svjetskom prvenstvu olakša." Dok se čeka rasplet diplomatske krize, reprezentacija pod vodstvom izbornika Amira Ghalenoeija putuje u Tursku, gdje će odigrati prijateljsku utakmicu protiv Gambije 29. svibnja, a savez pokušava dogovoriti još jedan pripremni susret.

Ovo nije prvi put da se iranski sport nalazi pod teškim teretom političkih pritisaka. Tijekom Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine, dio iranskih navijača zviždao je vlastitoj nacionalnoj himni u znak prosvjeda nakon smrti Mahse Amini, a analitičari očekuju da bi se slične scene mogle ponoviti i u SAD-u zbog snažne prisutnosti oporbenih skupina. Geopolitičke napetosti između Teherana i Washingtona ključan su faktor koji utječe na sudjelovanje reprezentacije, a cijelu situaciju dodatno komplicira nedavni slučaj članica iranske ženske nogometne reprezentacije. Tijekom AFC Kupa u Australiji u ožujku, nekoliko igračica odbilo je pjevati himnu u znak solidarnosti s prosvjedima u Iranu, a neke od njih su nakon prijetnji smrću zatražile i dobile azil u Australiji. Taj je događaj povećao strah od mogućih novih prebjega sportaša tijekom boravka u SAD-u.

Unatoč svemu, predsjednik FIFA-e Gianni Infantino i dalje je uvjeren da će Iran sudjelovati na turniru, ističući kako sport mora biti iznad politike. U međuvremenu, iranska sportska novinarka Maryam Yektaei izjavila je kako je vrlo moguće da će se reprezentativci suočiti s različitim oblicima pritiska u SAD-u, izražavajući nadu da će se uspjeti usredotočiti isključivo na igru. Iran je do sada sedam puta sudjelovao na Svjetskom prvenstvu, no nikada nije uspio proći grupnu fazu natjecanja. Na turniru 2026. godine igrat će u skupini G, gdje ih čekaju dvoboji protiv Belgije, Egipta i Novog Zelanda. Cijela nacija se nada da će njihovi nogometaši dobiti priliku zaigrati, no odluka o tome više nije u sportskim, već u političkim rukama.