Dalić posebno pohvalio jednog igrača: Pronaći ćemo mu najbolju poziciju

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić gostovao je u RTL-u Danas gdje je govorio o obvezama reprezentacije koja 24. svibnja počinje s pripremama za SP u Rusiji.

Na pitanje kako Hrvatska 20 godina nije prošla skupinu na SP-u izbornik je odgovorio:

- Pred sebe sam postavio cilj da budemo prvi ili drugi u skupini. Vjerujem u našu momčad da to možemo napraviti. To je moj cilj i siguran sam da ćemo to napraviti.

- Zadnji put smo skupinu prošli u Francuskoj. Nakon toga nije bilo rezultata koji su adekvatni našoj kvaliteti. Ali puno je tu stvari koje utječu, sreća i loša igra. Ove godine mi to možemo i u to vjerujemo. I to me drži, pogotovo kad vidim s koliko iščekivanja hrvatski narod čeka SP. Gdje god sretnem ljude, samo o tome razgovaraju i to mi daje novu snagu i još veću vjeru - kazao je Dalić u RTL-u Danas.

Izbornik je istaknuo kako je Andrej Kramarić velika uzdanica reprezentacije.

- U Andreja vjerujem. On je meni to pokazao protiv Grčke i Ukrajine kad je dao dva gola. U vrhunskoj je formi, zabija golove i tu ništa nije upitno. On je naša uzdanica, vidjet ćemo koja će mu biti najbolja pozicija. Dolazi spreman i pun samopouzdanja - dodao je Dalić.

Po njegovo mišljenu Argentina je jedan od favorita SP-a jer ima Lionela Messija.

- Nije dobro čuvati ga s jednim igračem, treba igra cijela momčad protiv njega. Moramo spriječiti da primi loptu. Ali u prvom redu idemo se pripremiti za Nigeriju - rekao je Dalić.

Izbornik ističe kako supruge i djevojke igrača neće moći u kamp reprezentacije.

- O tome nema govora. Mi smo tamo u ozbiljnom poslu, nisam protiv toga da se kratko vrijeme vide poslije utakmice. Ali mi smo u kampu, u ozbiljnoj koncentraciji i maksimalno motivirani. Nadam se da ćemo stvoriti dobru atmosferu i učiniti hrvatski narod sretnim - zaključio je izbornik Zlatko Dalić u gostovanju u RTL-u Danas.