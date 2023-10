Gvardiol je osobito neugodno iznenadio, a Brekalo nije dao razlog da ga izbornik opet zove

Prvi put u svojoj povijesti hrvatska nogometna reprezentacija poražena je od velške, i to u osmom međusobnom ogledu, što je zapravo debakl Dalićeve selekcije na više razina. Najvažnija je ona da je Hrvatska uoči dvije posljednje utakmice ciklusa pala na treće mjesto u kvalifikacijskoj skupini , budući da je od Walesa slabija u međusobnim susretima (1:1, 1:2), pa više ne odlučuje sama o sebi. Euro u Njemačkoj u rujnu nam je bio nadohvat ruke, a sada je nekako u magli. Gotovo pa jedva vidljiv.

Naime, ako nabrušeni, ratnički raspoloženi Velšani do kraja kvalifikacija pobijede Armeniju u gostima i Tursku u zadnjem kolu, oni i Turci ići će izravno na Europsko prvenstvo, a Hrvatska bi u tom slučaju bila prisiljena igrati dodatne kvalifikacije koje je osigurala kroz turnir na kojemu će sudjelovati najbolje selekcije iz Lige nacija. U tim dodatnim kvalifikacijama nastupit će 12 selekcija kroz tri turnira koji će se igrati između 21. i 26. ožujka sljedeće godine. Tri pobjednika tih turnira plasirat će se na Europsko prvenstvo.

Kao što je poznato, u Uefinim natjecanjima prvi kriterij određivanja poretka kod bodovno izjednačenih momčadi je - međusobni omjer. Kada bi Wales osvojio svih šest bodova do kraja kao i Hrvatska, te dvije reprezentacije imale bi po 16 bodova, ali bi Velšani zbog boljeg međusobnog omjera bili ispred vatrenih. Sada tek shvaćamo koliko je potencijalno grozan onaj kiks u posljednjoj minuti utakmice s Walesom u Splitu. Tako Hrvatska – pod uvjetom da pobijedi Latviju i Armeniju – mora navijati za Turke u posljednjem kolu kako bi izbjegla lutriju dodatnih kvalifikacija. Da, lutriju, jer Hrvatska – ovakva kakva je bila protiv Turske i Walesa – ni protiv jedne iole posloženije reprezentacije ne bi bila favorit.

Hrvatsku reprezentaciju u Cardiffu uništio je briljantni, nevjerojatno snalažljivi napadač Fulhama Harry Wilson s dva pogotka. Interesantno je kako taj 26-godišnjak u deset ovosezonskih nastupa za Fulham još nije postigao niti jedan pogodak, a onda je eto i on pronašao svoju žrtvu: trećeplasiranu momčad Svjetskog prvenstva. Bila je ovo Harryeva utakmica života, Velšani će ga po njoj dugo pamtiti, a zapamtit će ga i indisponirani hrvatski reprezentativci, svi odreda procijenjeni na desetine milijuna eura.

- Zaslužen poraz. Wales je bio bolji, agresivniji, pokazao više želje, riješio je svoje situacije. Imamo problem prema naprijed, nemamo ideje kako doći do gola. Ovo je zaista loše. Doveli smo se u tešku situaciju. Imali smo izglednu situaciju, sad ovisimo o drugima . Imamo još dvije utakmice – kazao je izbornik Zlatko Dalić, te dodao:

- Ljuti me što smo došli u ovakvu situaciju. Mi ne možemo ništa napraviti bez drame. Preuzimam odgovornost, mogao sam nešto bolje napraviti. Zaista teška situacija. Htio sam da Vida donese agresivnost, i to je donio. Da, nismo imali kreacije naprijed. Bezidejni smo bili, zaista loši. Ne znam što bih rekao na sve ovo. Moramo podići glavu i ispričati se za ovo. U problemima smo, čekamo iduće dvije utakmice, ne ovisimo samo o sebi. Nadamo se da ćemo se oporaviti i da će neki igrači zaliječiti ozljede. Na poluvremenu smo htjeli okrenuti stvari. Juranović je imao mali problem. No odmah smo pogriješili na početku drugog dijela. Imamo puno problema, no moramo vidjeti kako se podići, kako dobiti Latviju, kako se pripremiti. Moramo ovo prebroditi i okrenuti se idućim utakmicama. One su za nas biti ili ne biti.

Josip Juranović igrao je samo u prvom poluvremenu.

- Razočaranje. Sve što smo mogli napraviti krivo - napravili smo tijekom ovog okupljanja. Moramo se pogledati u ogledalo, razmisliti što smo napravili za sebe i cijelu Hrvatsku. Nakon velikih rezultata zaboravili smo kako je to kvalificirati se. Moramo biti spremniji za iduće okupljanje i nadati se da će protivnici kiksati. Ozljede su isprike. Sada nije išlo. Bili smo jalovi, svi su to vidjeli. Moramo se svima ispričati. Da, u petoj minuti sam osjetio list. Stisnuo sam do poluvremena. Sad ćemo vidjeti što će biti. Olako smo shvatili situaciju. Moramo dobro razmisliti što smo napravili – govorio je Josip Juranović poslije utakmice.

Hrvatska je u Cardiffu imala posjed lopte 66 posto, imala je više napada od domaćina (33:27), u kornerima je bilo 5:5, u kompletiranim pasovima čak 6925:127 za Hrvatsku, koja je imala i više šuteva (10:8), dok je u šutevima u okvir bilo 5:3 za Wales.

Rijetki su naši reprezentativci koji zaslužuju prolaznu ocjenu za svoje izvedbe. Osobito neugodno iznenađenje nastup je Joška Gvardiola, koji kao da je izgubio mirnoću i sigurnost, dok Josip Brekalo nije donio donio nikakav impuls, niti je izborniku dao povoda da ga ponovno pozove.

