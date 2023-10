Čeka nas muka. Ostali smo bez svega protiv drugorazrednih momčadi

Bivši hrvatski reprezentativac Igor Pamić nije bio previše kritičan prema našoj reprezentaciji nakon dva poraza u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, prvo od Turske u Osijeku, a sinoć i od Walesa.

Prisiljeni smo 'kemijati'

- Očigledno nam se u zadnje dvije utakmice jako osjetio nedostatak naših važnih igrača, u zadnjoj trećini sve se poremetilo. Pokazalo se, a to me i iznenadilo, pa mi nemamo s kime napasti niti se imamo s kim braniti. Nama je u obje utakmice i bod bio dobar, a ja u te dvije utakmice nisam koncepcijski vidio što mi želimo. Ne iznenađuje me sterilnost prema naprijed jer se zna koji su nam stožerni igrači, a sad je tu bilo prinudnih rotacija, ostali smo bez tri igrača i logično je da smo ušli u probleme, ali opet, teško mi je shvatiti da ne možemo bod osvojiti protiv ovakvih suparnika. Uz to, mi smo dva pogotka u ove dvije utakmice primili nakon ispucavanja suparničkog vratara, na dugu loptu. I onda kad vidiš da ti ne ide dobro, ulaziš u nervozu. Ako nam se ne vrate i ne budu igrali naši važni igrači možemo imati velikih problema - kaže nam Igor Pamić.

Hvalili smo se ponajboljom veznom linijom na svijetu, no u dvije utakmice ta vezna linija nije napravila puno dobroga.

- Opet bih postavio pitanje koncepcije, igraju široko i troše se u igri prema natrag u tom širokom prostoru i onda nemamo svježinu za igru prema naprijed. Kovačić i Modrić mogu proći jedan na jednoga protiv momčadi kao što su Turska i Wales, ali se troše. Teško je njima igrati ofenzivno jer smo prije imali dubinu, a 'gore' nemamo važne igrače, Kramarić uvijek nešto izmisli, Perišić ti otvara. Tu smo bili moćni, a sad je premalo pokretljivosti. Probali smo logično više preko bokova, a to nije naš stil, no prisiljen si 'kemijati'. Meni najviše smeta to što nam je odgovarao bod i protiv Turske i sad protiv Walesa, a mi smo ostali bez svega jer mislim da nismo znali što želimo - veli Pamić koji je nastavio:

Slabo protiv drugorazrednih

- Ma, znao sam da nećemo igrati bajno, da nećemo stvarati puno prilika, ali su ovakvim suparnicima moralo smo nešto bodova osvojiti. Ovako, nemamo ni umjetnički dojam ni bodove. Bil smo sterilni u obje utakmice, bez ideje, kvalitativno vrlo slabo, bez igre u uskom prostoru, nemamo ni nekakav prekid. Nevjerojatno mi je da smo mi u prvom poluvremenu jedva uopće jednom ili dvaput došli do suparničkog šesnaesterca i to protiv objektivno drugorazrednih momčadi. Nešto smo probali u drugom dijelu, bilo je reakcije, dečki su htjeli, ali se vidi i nervoza. Toliko krivih jednostavnih pasova je bilo od naših vrhunskih igrača. Sad nas čeka muka, ako je nešto dobro, onda je to činjenica da mi iz te muke uvijek izlazimo kao pobjednici i vjerujem da ćemo opet tako izaći i iz ove situacije - zaključio je Igor Pamić.