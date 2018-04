Dali Šarića, Hezonju,... sad su na rubu provalije: Posljednji supertalent im je u Barci

Košarkaši Zagreba izgubili su u posljednjem kolu HT Premijer lige od Šibenika (77:97), a iz njihove svlačionice orila se pjesma. Ne, nisu dečki “slavili” pad u niži rang natjecanja i kraj najmukotrpnije sezone u 48-godišnjoj povijesti kluba, nego su se pjesmom opraštali međusobno, ali i od kluba kojeg možda više neće biti.

Jer, nažalost, KK Zagreb na rubu je provalije, a nepovratni pad u ponor mogao bi se dogoditi bude li se inzistiralo na brzom povratku u najjače natjecanje. Tako razmišlja Ivan Božanić, čovjek koji obavlja dužnost direktora kluba već 20 godina u nizu, a u klubu je 37 godina:

– Mi imamo tolike probleme da s ovim prihodima više nismo u stanju održavati seniorsku momčad. Došli smo do kraja jednog ciklusa, ja sam iscrpljen i moja je ideja da se održavamo u nižem rangu sve dok se klub ne stabilizira financijski. Da se amateriziramo uz ono što nam daje Grad Zagreb, a to su termini u dvoranama, četiri plaćena trenera i troškovi putovanja, i da se posvetimo klincima.

Cibona nam ostala dužna

Zagreb je klub koji je pomagao drugima, no čini se da se nitko ne trsi pomoći njemu.

– Pomagali smo u Vukovaru, Kninu, Bjelovaru... a nikad nismo nikome ništa uzimali pa je tako šibenska Škola košarke Dražen Petrović od nas dobila 260 tisuća eura. Prvih 150 odmah po Šarićevu dolasku u Zagreb, a preostalih 110 tisuća nakon odštete koju smo za Darija dobili od Cibone. Molili smo Cedevitu da nam posudi svoje mlade igrače, a oni su ih posudili Zaboku. A da su Buljević i Jordano došli k nama, mi ne bismo ispali. Štoviše, niz naših talentiranih klinaca prešao je u Cedevitu jer nas u takvim situacijama registracijski pravilnik uopće ne štiti. Pitali smo za igrače i Cibonu, a oni su rekli da oni nemaju igrača za posudbu. A Cibona je klub koji je nama dužan 650 tisuća kuna pa smo i mi postali dio njihove predstečajne nagodbe. Posudili smo im taj novac one sezone kada smo mi bili euroligaši da bi djelatnici Draženova doma prestali štrajkati i da bi se u toj dvorani mogla igrati Euroliga.

A baš ta sezona dotukla je ovaj klub jer su se potpisivali nerealni ugovori. Prijavljeni proračun Euroligi bio je šest milijuna eura (oko 44 milijuna kuna), a danas bi u Trnskom bili presretni sretni da imaju i 20 puta manji proračun.

– Za ovu sezonu planirali smo proračun od 1,5 milijuna kuna, a ostvarili smo tek 50 posto. A te euroligaške sezone imali smo 52 sponzora i ja nisam mogao ući u svoj ured od svih njih. Kad je nastupila recesija, svi oni koji su obećavali da će pomagati svoja su obećanja povukli. Ljudi koji su tada menadžerski vodili ovaj klub mene su zaobilazili pa sam jedva dobio ugovore na uvid da ih prezentiram Euroligi.

Nekad puno proizvodili

KK Zagreb bio je primjer samoodrživosti proizvodnjom i prodajom igrača, pa ćemo se prisjetiti samo odšteta za najpoznatije “proizvode” kao što su Josip Sesar (750.000 DEM), Mario Stojić (800.000 DEM), Marko Tomas (milijun eura), Ante Tomić (milijun eura), Dario Šarić (550.000 eura)... Zašto to više ne funkcionira?

– Registracijski pravilnici danas su takvi da vam klinac, recimo, s 13 godina može otići nesmetano. Nekad je bilo pravilo da si morao pauzirati čak četiri godine ako si napustio matični klub prije 18, no sada je dovoljno da se isti takav klinac upiše negdje drugdje u školu i vi ga ne možete zadržati. Mi smo za Hezonju od Barcelone dobili samo 180 tisuća eura jer smo shvatili da je i on “special case” i da nam može otići i za manje. Posljednji supertalent koji je otišao iz Zagreba bio je Marko Šamanić, danas igrač druge momčadi Barcelone:

– S Barcom se još sporimo oko druge rate odštete jer se oni opravdavaju da on još nije potpisao za njihovu prvu momčad, a u pitanju je 20 tisuća eura. Dakle, tako veliki klub grčevito se bori za 20 tisuća eura, a taj bi iznos ovom klubu jako puno značio.

KK Zagreb je i danas dužan nekim igračima iz slavnih dana pa Božanić ističe:

– Dug prema igračima sada nije veći od pet milijuna kuna, no to je samo 15 posto od onoga što je bilo. Došli smo blizu, no više nemamo prihoda ni za osnovne stvari pa predlažem da se uzme pauza. Što će biti s klubom, ovisit će o vjerovnicima. Ako oni počnu stiskati, doći će do predstečajnog postupka, a ako im ne ponudimo neki plan, onda ćemo otići u stečaj.

Zla sudbina snašla je kolektiv koji je dao toliko vrsnih igrača i koji se može pohvaliti mnogočime pa Božanić nabraja:

– Trostruki smo pobjednici Kupa, a bili smo i prvaci Hrvatske. Kroz klub je prošlo osam što bivših što budućih NBA igrača, a naši domaći igrači osvojili su četiri olimpijske i četiri svjetske medalje te pet europskih, osam svjetskih i 14 europskih juniorskih i kadetskih medalja, a kao klub bili smo juniorski prvaci Eurolige... U klubu smo imali i pet kasnijih izbornika, a to su Boško Božić, Damir Mulaomerović (BiH), Aco Petrović, Jasmin Repeša i najnoviji hrvatski izbornik Dražen Anzulović.