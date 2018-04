Fantastični LeBron James zaustavio Bogdanovića i društvo iz Indiane

Bojan Bogdanović i društvo iz Indiane nisu uspjeli u gostima iznenaditi Cleveland. U petoj utakmici NBA doigravanja Pacersi su izgubili od Cavaliersa s 98:95 iako su 26 sekundi prije kraja susreta kod rezultata 95:95 bili u posjedu lopte.

No LeBron James odlično je blokirao Victora Oladipa te ostavio svojoj momčadi tri sekunde za posljednji napad.

Game on the line GIMMIE THAT pic.twitter.com/E7eB725iOR

To je bilo dovoljno vremena za zvijezdu Cavsa da pogodi tricu i Clevelandu donese pobjedu i vodstvo u seriji 3-2.

ALL HAIL THE KING



LeBron James FOR THE WIN pic.twitter.com/jK4tLZUKnC