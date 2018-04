Ugovor kao Anzulović nije imao nijedan izbornik od 1999.

Imenovanje za izbornika hrvatske košarkaške reprezentacije za mene je najveća čast koju uopće može doživjeti hrvatski trener, ali u ovom trenutku je to i velika obveza i odgovornost jer nam je cilj, unatoč jako lošoj situaciji, plasman na Svjetsko prvenstvo, kazao je konferenciji za novinare u Hrvatskome košarkaškom savezu novi izbornik Dražen Anzulović (50).

Anzulović je naslijedio Ivicu Skelina, koji je nakon katastrofalnog početka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2019 u Kini smijenjen 27. veljače ove godine. Zanimljivo je da su i Skelin i Anzulović bili pomoćnici Aleksandru Petroviću na Olimpijskim igrama u Riju, a Anzulović je sada dobio priliku u ne baš sjajnom trenutku za hrvatsku košarku.

- Stvarno mislim da je biti izbornik najveća moguća čast, ali i obveza i odgovornost. Sve to namjeravam tražiti i od igrača, igrat će samo oni koji imaju želju igrati za Hrvatsku. Imamo jako puno posla, a cilj mi je vratiti hrvatsku košarku u europski vrh i stvoriti respektabilnu reprezentaciju u svjetskim okvirima. Već od danas namjeravam obaviti razgovore s igračima, ali i s ljudima koji će biti u mom stručnom stožeru. Nemamo puno vremena, a više niti prava na kiks u kvalifikacijama, ali se namjeravamo boriti sve dok imamo šansu da odemo na SP - kazao je Anzulović, koji je kao isključivi profesionalac samo u Savezu potpisao trogodišnji ugovor, sve do Eurobasketa 2021. Zadnji takav ugovor u hrvatskoj košarci, koji izborniku ne dopušta istodobno treniranje klubova, imao je Aco Petrović 1999. godine.

- I to dovoljno govori koliko sam ozbiljno shvatio ovaj posao jer se mogu posvetiti samo hrvatskoj reprezentaciji. Čim sam obavio razgovor s čelnicima znao sam da želim to mjesto, iako sam imao jako dobru inozemnu ponudu - kazao je Anzulović, koji je igračku karijeru proveo u Ciboni i Zagrebu, a trenirao je Zagreb, Cibonu, Ural, Charleroi, Donjeck i Lietuvos Rytas, dok mu je zadnji klub bio kineski Nanjing Monkey King.

Anzulović je najavio i prve korake kao izbornik prije kvalifikacijskih utakmica 29. lipnja u gostima kod Italije i 1. srpnja kod Rumunjske.

- Već 11. lipnja imat ćemo pripreme s dosta širokim popisom igrača jer želim iskristalizirati tko je spreman i želi igrati. Imat ćemo devet dana raspolaganju i naše NBA igrače za ovaj ciklus utakmica s Italijom i Rumunjskom, ali zasad vam ne mogu reći tko će se od njih šestorice odazvati. Također, ne pomišljam na opciju američkog playmakera. Moramo biti spremni i na opciju bez naših NBA-igrača, ali i s njima moramo stvoriti homogenu reprezentaciju jer je to preduvjet za postizanje rezultata. Košarka je oduvijek bila momčadski sport - zaključio je Anzulović.

Predsjednik HKS-a Stojko Vranković smatra da je izbor Anzulovića bio najbolje moguće rješenje, a također ostaje kod tvrdnje da cilj ostaje plasman na SP u Kini. Hrvatska je posljednja u skupini sa samo jednom pobjedom i tri poraza, a ukoliko ostane zadnja, kvalifikacije će za naše košarkaše završiti već u toj fazi.

- Ovog puta smo imali daleko više vremena negoli prilikom prethodnih izbora i držim da je to bilo jako dobro jer smo sve mogli temeljito obaviti. Bilo je dosta upita i ponuda, a na kraju smo se odlučili za Anzulovića koji će imati svu potrebnu podršku. Ovo je prilika da vratimo hrvatsku košarku u svjetski vrh i borit ćemo se svim snagama da izborimo plasman na SP u Kini, unatoč dosadašnjim lošim rezultatima. Ne znam tko će se od naših NBA igrača odazvati pozivu jer tada u SAD-u počinje NBA Ljetna liga. Tu ligu sam i ja igrao i iz osobnog iskustva mogu reći da je to trećerazredno natjecanje te bi bilo daleko bolje, čak i za same igrače, da dođu i igraju za Hrvatsku - kazao je Vranković.

Šef struke HKS-a i odnedavno novi član Kuće slavnih Dino Rađa također drži da će Anzulović biti najbolje rješenje za reprezentaciju.

- Dražen je sada u ozbiljnim trenerskim godinama, ima iskustva, ali i želje pokrenuti našu košarku. U svakom trenutku ćemo i ja i Stojko Vranković i Josip Vranković i Toni Kukoč biti na raspolaganju Anzuloviću, koji će se baviti samo i jedino reprezentacijom. Drago mi je što smo prilikom ovog izbora za izbornika imali dosta vremena napraviti kvalitetnu selekciju, dobro smo razmislili i mislim da smo na pravom putu. Ja sam u stalnim kontaktima s našim NBA-ovcima, ali zasad ne bi o sadržaju tih razgovora. Ukratko, igrat će oni koji to budu željeli.