Cvitanović: Iznenadila me igra bez špice, ali ispalo je dobro

Hrvatska je upisala prvu pobjedu u Ligi nacija, važnu pobjedu s kojom se ima pravo nadati da će i u novom izdanju tog natjecanja ostati u toj elitnoj skupini reprezentacija. Doduše, s dva poraza na startu šanse za osvajanje skupine prilično su male, ali očito je da u Dalićevoj momčadi ima snage za nastavak dobrih igara.

– Ne da sam zadovoljan predstavom Hrvatske protiv Švedske, nego sam oduševljen. Strašno je teško stvarati rezultat, a uz to slagati i novu momčad, a u ove dvije utakmice, sa Švicarskom i Švedskom, Hrvatska je pokazala da i to može – rekao nam je nekadašnji izbornik i Dalićev učitelj Miroslav Ćiro Blažević.

Dalić je pokazao nadarenost

No sve nas je Dalić iznenadio kad smo vidjeli sastav i formaciju s kojima je odlučio igrati protiv Šveđana.

– I tu je Dalić pokazao svoju nadarenost, trenerski talent i čestitam mu na tome. Očito je jako studiozno pripremio tu utakmicu sa Švedskom, detaljno ih je proučio. I mogu reći da je to Dalićeva pobjeda – kaže Ćiro.

Pa ipak, zaigrati bez klasičnog napadača, ostaviti Brunu Petkovića koji može napraviti dar-mar suparnicima, bez klasične špice, bilo je pomalo čudno, nismo se na to naviknuli, kao ni da naša reprezentacija igra 4-4-2 s veznim redom u rombu.

– O, varate se, pa imali smo mi napadače, imali smo i prilike za još pokoji pogodak. Postavio je igru upravo kako je i trebalo protiv Šveđana i drago mi je da je tako dobro pripremio strategiju. S Perišićem i Brekalom izvukao je njihove stopere, morali su izaći i tako su ostajali visjeti negdje u zraku pa Šveđani nisu od njih imali nikakve koristi – zaključio je Ćiro još jednom čestitajući svom učeniku.

Ćirin “sin” Igor Cvitanović na prvo je mjesto stavio rezultat iz tog susreta sa Švedskom.

– Bilo je dobrih trenutaka, ali bilo je i onih loših u igri naše reprezentacije. No važna je pobjeda i ne treba joj gledati u zube i izdvajati sad te loše dijelove u našoj igri. Naravno da ih stožer treba analizirati, da te lošije stvari treba popraviti. Ali, na kraju je bilo puno više dobih nego loših stvari – kazao nam je Igor Cvitanović.

Kako se njemu svidio novi sustav igre, sustav s kojim izbornik Zlatko Dalić, otkako je na čelu naše reprezentacije, dosad nije igrao?

– Sigurno da je bilo drukčije, krenuli smo sa sastavom u kojem nije bilo prave “devetke”, ali u prvom poluvremenu to je bilo prilično dobro, dok smo u drugom pali. I mene je iznenadilo što nismo imali klasičnog centarfora. No nekad se moraš prilagoditi i suparniku, ne možeš uvijek gledati samo sebe i očito je Dalićeva odluka bila dobra, tim prije jer je i prije rekao da nije zadovoljan kako je spreman Petković, da mu je Kramarić ozlijeđen – kaže Cvitanović, koji je izdvojio ono što mu se najviše svidjelo u našoj partiji protiv Šveđana, a što je bilo loše.

– Teško je izdvojiti, jer sve smo dobro radili u prvom dijelu. Možda bih izdvojio Uremovića, igrao je jako dobro na beku, vrlo zrelo. I zadovoljan sam u tom prvom dijelu sa svime u igri prema naprijed iako nismo imali tog centralnog napadača. Možda je to zbunilo i Šveđane, njihovi stoperi zapravo nisu imali igrača kojeg bi čuvali, a kad stoper nema svog čovjeka kojeg pazi, postaje izgubljen, tako da oni nisu znali što bi trebali raditi. A loše je bilo to što smo se u nastavku povukli, nesvjesno ili zbog fizičkih razloga prepustili Šveđanima da igraju i tu smo onda imali dosta problema. No imali smo i mladih igrača, onih koji ne igraju stalno u svojim klubovima.

Petković će eksplodirati

Vratilo se napadačima, odnosno centarforu, očekivali smo Petkovića u napadu, po nekima je baš on bio idealan za ovako postavljenu igru našeg veznog reda.

– I Dinamu su rekli da nisu u potpunosti zadovoljni Petkovićevom formom, nije bio ni Dalić, ali ne sumnjam ja u njega, doći će on na svoje, ponovno će eksplodirati – kaže Cvitanović.

Možda upravo protiv Francuske, izbornik je najavio da će se vratiti dosadašnjem sustavu igre pa onda to može značiti i povratak Petkovića u špicu s obzirom na Kramarićevu ozljedu.

– Moguće je da zaigra, zašto ne? Vjerujem da možemo biti treći u ovoj skupini, pa i više od toga, zašto ne bismo pobijedili Francusku i tako si otvorili sve mogućnosti? – zaključio je Cvita.