KONFERENCIJSKA LIGA

Crystal Palace nakon produžetaka izbacio AEK, Mudražija ušao, Sosa nije igrao

UEFA Conference League - Crystal Palace v KuPS
HANNAH MCKAY/REUTERS
VL
Autor
Hina
19.03.2026.
u 21:53

Nogometaši londonskog Crystal Palacea uspjeli su izboriti četvrtfinale Konferencijske lige pobjedom 2-1 na gostovanju u Larnaki, a do nje su došli tek u produžetku.

Dvostruki strijelac za goste bio je Ismaila Sarr u 13. i 99. minuti, dok je pogodak za AEK postigao Enric Saborit u 63. minuti. Isti je igrač isključen zbog drugog žutog kartona u 73. minuti, a pred kraj produžetka su Ciprani ostali i s dvojicom igrača manje, jer je izravni crveni karton zaradio Petros Ioannou.

Za AEK je od 106. minute igrao Robert Mudražija, a Borna Sosa je ostao na klupi za pričuve gostujuće momčadi.

Crystal Palace će u četvrtfinalu igrati protiv Fiorentine, a prva utakmica će biti odigrana u Londonu 9. travnja. 
