Crvena zvezda je u ljeto 1982. došla po Zajeca: Rekao sam da to ne dolazi u obzir!

Nakon godinu dana rada, u prodaji je velika biografija Velimira Zajeca, nekadašnjeg igrača, trenera i direktora Dinama, ali i Panathinaikosa. O legendi dvaju klubova, zagrebačkog i atenskog, autor knjige, nekadašnji reporter, među ostalim i Večernjeg lista, Sanjin Španović razgovarao je s 96 sugovornika iz svih faza Zajecove karijere te koristio više od 100 arhivskih članaka. Evo drugog od pet zanimljivih ulomaka koje donosimo iz knjige.

Bio sam potpuno prazan

Dinamov kapetan je u sezonu 1982./83. ušao kao predvodnik aktualnog prvaka Jugoslavije, ali i s iskustvom Svjetskog prvenstva 1982. godine u Španjolskoj. Iako je reprezentacija Jugoslavije ispala odmah u skupini, o Zajecu se pisalo u superlativima. Ladislav Kubala, bivši španjolski izbornik, u tekstu za SN Reviju napisao je da je upravo Zajec bio najbolji libero SP-a. Na valu tih uspjeha, Zajec je pun samopouzdanja te će, kazao je Željko Hohnjec, ove sezone biti još bolji nego što je bio u šampionskoj sezoni.

Foto: Sanjin Strukic 24.03.2022., Zagreb - Velika dvorana Hale. Otvorenje BOOKA - sajam Knjige i stripa. Promocija knjige "Zeko". O biografiji Velimira Zajeca govorio je njezin autor Sanjin Spanovic i Ivica Medo. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Ja mislim da je te sezone, 1982. na 1983. godinu, Zajec u Dinamu igrao najbolje - kaže njegov suigrač Hohnjec.

Zajec se s time neće složiti. Rekao je kako se nakon SP-a u Španjolskoj otišao odmoriti od svega u supruginu vikendicu na Rabu.

- Tamo sam bio potpuno prazan i nisam imao volje ni za što, pa tako ni za pripreme. I tako smo svi ušli relativno prazni u te pripreme, nitko nas nije mogao dignuti, čak ni Ćiro. Ja se uopće nisam osjećao kao da sam pun samopouzdanja, iako su svi to govorili. Naprotiv, osjećao sam da smo se svi ispucali, da više nema tog naboja kao sezonu prije. To je bilo pomalo i logično. Mi smo svi bili klinci, igrači koji smo jedva čekali da to napravimo, da nakon 24 godine osvojimo naslov prvaka. Ostvarili su nam se time svi snovi i odjedanput više nije bilo tog motiva. To je bila erupcija pražnjenja - kaže Zajec.

Upravo na Rabu gdje se odmarao od naporne jugolige, a potom i od Svjetskog prvenstva, do Zajeca je došla ponuda Crvene zvezde.

- Zeko se odmara na Rabu, nitko ne može do njega. Nije tada bilo ni mobitela ni interneta. Pazite koliko je Zvezda bila moćna tih godina, oni znaju da se pokraj njegove vikendice nalazi pizzerija Black Jack u koju Zeko ujutro dolazi na kavu. Sve su službe bile na usluzi Zvezdi. I zovu pizzeriju da provjere je li sada Zeko tamo. Kad im je to potvrđeno, Dragan Džajić šalje svog najpouzdanijeg suradnika Milorada Novakovića da dogovori Zekin transfer na Marakanu. Naravno, otišao je s Raba praznih ruku - prisjetio se Miljenko Mitrović, nekadašnji novinar Večernjeg lista i najbolji prijatelj pokojnog Josipa Kužea.

Zajec kaže da se i on iznenadio kada je vidio izaslanika direktora Zvezde Dragana Džajića.

Ugovor mu je istekao

- Ja sam im odmah rekao da to ne dolazi u obzir. Mislim, mogao sam otići, ali nisam htio, previše sam bio vezan za Dinamo. Kako da odem u Zvezdu! I time je brzo završilo sve s njihove strane - ispričao je Zajec.

I drugi klubovi u Jugoslaviji borili su se za njega. Pa tako i Hajduk na ljeto 1979. godine, prisjeća se Zorislav Srebrić. Vodstvo kluba iz Splita agresivno je krenulo u Zajecovo dovođenje s obzirom na to da je Zajecu istjecao ugovor s Dinamom. Uvjeti koje su mu Splićani ponudili bili su odlični u odnosu na one koje je imao u Maksimiru.

Foto: Robert Anic/HISTORY I/C 14.02.2000., Zagreb - Tajnim glasovanjem Skupstine modrih zagrebackom klubu vraceno je ime DINAMO. Za povratak imena Dinamo svoj su glas dala 43 nazocna, dok je jedan predlozio ime Dinamo Croatia. Vijest o povratku imena pred vise od 3.000 BAD BLUE BOYS-a, koji su se okupili u podnozju zapadne tribine, prvi je objavio sportski direktor Velimir Zajec. rPhoto: Robert Anic/PIXSELL

- S obzirom na to da mu je istekao ugovor, on je mogao otići, ali je pokazao veliku privrženost svom klubu. Dinamo mu je nudio uvjete koji su bili realni za klub, a to nije bilo ništa posebno, to je bila “potponuda” u odnosu na kapacitet igrača kakav je bio Zajec. Nije se radilo o tome da mu klub nije htio dati bolju ponudu, jednostavno nije imao novca. Živjelo se mahom od prodanih ulaznica i godišnjih članarina. Zeko je tada izdržao sve nalete ne samo Hajdukovih ponuda, već i drugih klubova u Jugoslaviji i ostao u Dinamu. To mu je bio veliki plus i kod igrača i kod svih drugih u klubu - prisjetio se Zorislav Srebrić te dodao da je tada sve bilo usuglašeno na riječ, a ne potpisivanjem ugovora.

- Bila je to sigurno bolja ponuda nego ikad u Dinamu jer Hajduk je tada organizacijski bio veći od Dinama. Imao je iza sebe i lovu i politiku i bilo mu je puno lakše vabiti svakog igrača. Od tih velikih klubova, Zvezda, Partizan pa i Hajduk uvijek su imali politiku i lovu iza sebe, cijelu mašineriju. Pa i Olimpija, Vardar, Željezničar ili Velež. Dinamo je bio narodski klub koji je imao navijače i male sponzore, gospodarstvenike koji su voljeli taj naš klub. Takvi su bili odnosi snaga. Ali nisam uopće razmišljao o tome da odem, iako je meni istekao taj prvi ugovor s Dinamom. Ali dao sam riječ klubu, bio sam dinamovac i odlazak nije dolazio u obzir - kaže Zajec.

