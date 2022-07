Cro Cop i Plazibat će biti zvijezde kampa u Splitu u kolovozu

MMA legenda Mirko Filipović i jedan od najboljih kikboksača današnjice Antonio Plazibat zvijezde su predstojećeg petog po redu Kickboxing Summer Campa što će se od 7. do 14. kolovoza održati u Splitu.

A njih dvojica demonstrirat će polaznicima svoje najubojitije udaračke tehnike i otkriti svoje taktičke tajne, a s polaznicima će naveliko raditi i poznati borilački treneri Gordan Vatavuk, Matijas Barić, Zahir Tahunić, Ante Matas i Marko Žaja koji nam je i najavio ovaj borilački kamp:

– U ponedjeljak, utorak i srijedu radit će Cro Cop, a u četvrtak i petak Plazibat. Mirko je naš najveći borac svih vremena i mi smo počašćeni njegovim sudjelovanjem. Antonio je ovog časa, uvjeren sam, najbolji profesionalni kikboksač na svijetu kako po svojim motoričkim sposobnostima tako i po razornosti udaraca. Obojica su osvajači K-1 turnira, a na ovom kampu radit će se upravo po K-1 pravilima. Naime, K-1 je najkompleksnija kikboksačka disciplina unutar koje su sadržane i sve ostale. A Cro Cop je upravo u toj disciplini bio velika svjetska zvijezda, a Plazibat je budući Glory prvak i samo je pitanje vremena kada će dobiti priliku to i dokazati. A vjerujem da će u borbi za naslov pregaziti bilo koga tko mu se suprotstavi jer njegov ritam, u pet rundi, ne može nitko izdržati.

Direktor kampa je Frano Žižić, koordinator je Gordan Vatavuk, a šef i pokretač splitskog Pit Bulla, kluba organizatora, Marko Žaja objašnjava:

– Nama su svih ovih godina dolazili već izgrađeni borci, ali i oni mlađi, još neafirmirani. Očekujemo prilično disperziran sastav sudionika, u smislu kvalitete, znanja i godina. Većinom su to treneri i natjecatelji, no ima i ljudi izvan tog kruga koji žele steći nova znanja i iskustva. Svim polaznicima omogućili smo smještaj u studentskom kampusu u Splitu i tih 200-tinjak ljudi bit će za splitski turizam neka dodatna vrijednost. S obzirom na to da je špica turističke sezone, a Split je ljeti skup grad, sudionicima smo omogućili vrlo pristojnu cijenu smještaja.

Bit će to prilika i za najperspektivnije hrvatske borce i borkinje.

– Bit će tu dosta reprezentativaca koji će ovaj kamp koristiti za svoje pripreme za svjetsko kadetsko i juniorsko prvenstvo u rujnu, ali i seniorsko Prvenstvo Europe u studenom – prenio nam je Marko Žaja, nekad i sam vrstan borac, danas na čelu jednog od najproduktivnijih borilačkih klubova na ovim prostorima.

Klub je to koji ne posustaje u produkciji vrsnih boraca i borkinja pa su članovi Pit Bulla na posljednjem amaterskom Svjetskom prvenstvu održanom u Veneciji osvojili četiri zlata te po jedno srebro i broncu.