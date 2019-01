Crna zvijer odbila ući u ring protiv Miočića!

UFC htio je upariti Stipu Miočića i Derricka Lewisa na nadolazećem popisu borbi u američkome Brookylnu, odnosno na povijesnome ESPN+1 eventu, a ujedno i prvoj priredbi u 2019. Prema riječima same Crne zvijeri čelnici elitne promocije su mu ponudili meč protiv bivšega prvaka, no on je dvoboj odbio. Navodni razlog je umor.

Naime, Lewis zaista jest imao vrlo naporan kraj godine. Najprije rat protiv Alexandera Volkova u kojem je jedva preživio, a onda i meč protiv Daniela Cormiera na UFC-u 230 samo mjesec dana kasnije u kojem je teško poražen, prenosi Fightsite.

Podsjećamo kako glavnu predstavu prve povijesne UFC-ove priredbe na ESPN+ platformi (19. siječnja) čine Henry Cejudo i TJ Dillashaw dvobojem za titulu u muha kategoriji.

Čitav popis borbi nakrcan je vrlo zanimljivim mečevima što je bilo i očekivano s obzirom na to da se elitna promocija želi predstaviti u što boljem svjetlu na ESPN-u.

Miočića u akciji nismo vidjeli još od poraza prošlog ljeta od Daniela Cormiera na UFC-u 226. Najuspješniji prvak u povijesti teške kategorije u elitnoj promocije je nakon tri uspješne obrane naslova posrnuo protiv šampiona iz poluteške.

Cormier je, podsjetimo, slavio nokautom u prvoj rundi i tako postao dvostruki prvak. Od tada američko-hrvatski borac pokušava doći do revanša, ali za sada mu UFC nije spreman uslišiti njegove želje.