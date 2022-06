Cristiano Ronaldo oduševio navijače: Znači li ovo da ostaje u Manchesteru?

Cristiano Ronaldo izjavio je da je sretan u Manchester Unitedu i nada se osvajanju trofeja sljedeće sezone pod novim trenerom Erikom Ten Hagom.

- On je iskusan trener koji je napravio fantastičan posao s Ajaxom, a mi mu moramo dati vremena i stvari koje treba da napravi promjene koje želi. Sretni smo i uzbuđeni, ne samo igrači već i navijači. Želim mu sve najbolje i vjerujemo da ćemo sljedeće godine osvajati trofeje - izjavio je Ronaldo u video prilogu koji je objavljen na klupskom Twitter profilu.

Ronaldo vjeruje da će Manchester United ponovno biti tamo gdje mu je mjesto.

- Za mene je najvažnije da pobjeđujemo, da pokušamo osvojiti prvenstvo ili kup. Vjerujem da će United biti tamo gdje pripada. Ponekad treba vremena, ali ja vjerujem u to - dodao je.

Foto: Ian Walton/REUTERS Soccer Football - Premier League - Brighton & Hove Albion v Manchester United - The American Express Community Stadium, Brighton, Britain - May 7, 2022 Manchester United's Cristiano Ronaldo in action

Povratkom na Old Trafford Ronaldo je uvijek mogao računati na podršku navijača.

- Bio sam sretan što sam se vratio u klub koji je podigao moju karijeru. Bilo je lijepo osjetiti navijače, pokazali su da su sretni. Za navijače moram reći da su nevjerojatni, pa i kad gubimo utakmice uvijek imamo njihovu podršku, uvijek su uz nas. Navijači su uvijek u mom srcu. Moramo ih respektirati jer su uvijek na našoj strani. Bio sam i još uvijek sam sretan ovdje - zaključio je Ronaldo.

