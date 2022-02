Čovjek koji je stvorio moćni Hajduk: 'Odbili smo milijune za Livaju, nije htio ni čuti za odlazak! A Perišić...'

Iza njega su na Poljudu godinu dana rada, tri prijelazna roka i 16 transfera, a direktor Hajduka, mladi Litavac Mindaugas Nikoličius s ponosom gleda na to razdoblje. Ima i razloga,jer Hajduk koji je preuzeo i Hajduk danas dva su različita kluba, na svakoj razini. U trenutku kad je stigao u Split Hajduk je uvjerljivo gubio od Gorice, gledao je u leđa klubovima s kojima sad ravnopravno ulazi u borbu za naslov, predvođen napadačkim tandemom Livaja - Kalinić i nošen navijačkom euforijom. Arhitekt novog Hajduka upravo je Nikoličius s kojim smo danas dugo razgovarali na Poljudu u prijelaznom roku, transferima, Hajdukovoj budućnosti, najtežim trenucima i borbi za naslov.

Kako ocjenjujete prijelazni rok?

'Nakon godine dana u Hajduku prije svega moram reći da sam sretan i ponosan s onim gdje smo danas. U zimskom prijelaznom roku doveli smo Grgića, Mikanovića, Ferra i Nikolu Kalinića, zbog toga sam presretan, to su upravo igrači na pozicijama koje smo trebali pojačati, a oni su bili i naše prve opcije. Čekali smo zadnjeg trenutka da bismo ih realizirali. Grgića smo dugo pratili, jako sam sretan što smo dogovorili taj posao s novim direktorom njegovog bivšeg kluba. S Mikanovićem je bilo neizvjesno zbog teške situacije u Kazahstanu, s direktorom nije ni mogao razgovarati, nisu radile internetske veze. To nam je uzelo dosta vremena. Ferra pratimo dugo, od ljeta je postojala ta veza, a u prosincu smo stupili u kontakt. Sretan sam što smo ga uspjeli privući u Hajduk. Igrači ovdje danas ne dolaze zbog novca, prepoznaju Hajduk kao dobru sredinu u kojoj se mogu boriti za trofeje. Već sada tražimo igrače za iduću zimu pa i ljeto.

Planski rad je, dakle, ključ ovog Hajduka?

'Da, planski rad je ključ. Naš predsjednik uvijek govori ne kupujemo budućnost za sigurnost. Imali smo puno ponuda za naše igrače, najviše za Livaju i Mlakara, ali nismo to napravili. Nije problem prodati igrače danas iz Hajduka, lakše je nego prije i zato ne moramo nužno prodati igrače dok se borimo za naslov. Vjerujemo u našu momčad, a posebno u mlade igrače iz naše akademije. Mlakar i Sahiti mogu i kasnije otići za dobar novac, to su potentni igrači i za njih će biti ponuda i dalje. Imali smo ponudu za Mlakara zadnjih dana prijelaznog roka, ali nije trenutak sada za to. Bitan je trenutak za Hajduk, mi e borbu za naslov i na naše ciljeve. Za Marka je to bila jednostavna odluka i on je fokusiran isključivo na Hajduk. Uostalom, ono što on daje Hajduku, to je nevjerojatno. Vrhunski je igrač i osoba.

Odakle Hajduku novac? To je pitanje koje postavljaju svi, no je li ključ vaše politike da igrači dolaze u Hajduk zbog emocija, a ne zbog novca?

"Da, financijska stabilnost nam je ključna, imamo 16 novih igrača, ne računajući igrače koji su se vratili s posudbe i to samo u tri prijelazna roka i na tome zahvaljujem predsjedniku i skautskoj službi, nije to lagan posao. Zasad smo jako zadovoljni kako napredujemo. Želio bih pohvaliti i stručni stožer, sad smo internacionalni, imamo novog trenera vratara kojeg su Posavec, Subašić i Kalinić izvrsno prihvatili. Oduševljeni su treninzima i načinom na koji je sve posloženo. Moram zahvaliti klubu i na ulaganju u infrastrukturu, sada imamo puno manje ozljeda i to su sjajni uvjeti za rad na našim terenima. Ulažemo i u tehnologiju, dronove i opremu za trening. To košta, ali istina je da mi dovodimo igrače koji znaju što Hajduk znači, što znači Dalmacija i istina je da dolaze ovdje iz ljubavi, a ne zbog novca. To je jedan od kriterija, osim kvalitete, igrač za Hajduk jednostavno mora biti igrač za Hajduk, mora znati što predstavlja ovaj klub ljudima u Splitu i Dalmaciji. Mora znati kako je kad se izgubi istrčati na Poljud idući put, tu treba imati karakter.

Može li Hajduk ući u borbu za naslov?

Mislim da je odgovor na to jako jednostavan s jedne strane. Imamo četiri ozbiljna konkurenta u HNL-u i svi imaju svoje šanse u utrci za prvaka, a trojica od njih i u Kupu. Svi legitimno imaju ambiciju, ali tu je i Hajduk. Roster koji imamo daje nam nadu da možemo osvojiti naslov, ali nadaju se i ostali. Vidjet ćemo na kraju, želio bih da mi budemo prvi a ne četvrti jer to bi bio veliki neuspjeh za nas. Da, smatram da imamo jednako dobar roster kao Dinamo, na svim pozicijama smo pokriveni. No ne želim nikoga podcijeniti. Rijeka, Dinamo, Osijek i Dinamo imaju jake igrače koji odlučuju utakmice, imaju automatizam u igri, povezanost s trenerom, Bjelica sa svojim igračima radi godinu dana duže nego naš trener Dambrauskas s igračima Hajduka, a ima i iskustvo, zna kako se osvajaju prvenstva u Hrvatskoj. Imamo i mi adute i borit ćemo se do kraja.

Jeste li se nadali da će te u godinu dana postati konkurentni u utrci za naslov?

Svi znaju da nije bila dobra situacija kad sam došao ovdje, znamo gdje je tada bila Gorica, a gdje mi, 4:2 su nas pobijedili. Po prirodi sam optimist, znam kako želim raditi i imao sam jasan cilj, o tome sam pričao s predsjednikom. Znao sam da neću imati puno vremena, u Splitu toga nema, ali jako sam osobno vjerovao u ovo, bilo mi je nevjerojatno da Hajduk nikako ne može uspjeti, a ima sve, i puno više nego drugi klubovi. O ljubavi koju primamo od navijača neću niti govoriti, to ne možeš kupiti, povijest ni emociju, to je posebno i na puno većoj razini od Hrvatske. I to je naša snaga, uvijek pa i u ovoj utrci. U utakmici protiv Belupa osjetio sam da imamo veliku koheziju s navijačima, to je baš bilo to, vidio sam kako igračima gore oči, nosila ih je publika. Najviše sam ponosan upravo na to.

Kako ste to postigli?

Ne ja, to smo postigli svi, i trener i svlačionica i navijači i uprava, svi dišemo zajedno. Ponavljam, ovdje igrači ne dolaze zbog novca, ve žele igrati nogomet i osvajati naslove, u dresu Hajduka.

I ranije je postojala sinergija igrača i momčadi, ali je li sada razlika u pogođenim imenima koja su stigla? Kako ste ih našli, Grgića primjerice?

Kada postavljamo kriterije koje igrač mora imati da bi igrao ovdje, kriterija je puno, ali ključno je da igrač mora imati više od igračke kvalitete. Nije lako uklopiti se i napraviti rezultat s Hajdukom, znamo da dugo Hajduk ne može biti prvak. Analizirali smo zašto ranije klub nije uspio na tom putu, analizirali smo kakve promjene nam trebaju i kakvi nam igrači trebaju. Temelj moraju biti igrači koji razumiju što su Hajduk i Dalmacija, moraju imati emocije, karakter i muda, bez toga se na Poljudu ne može igrati. Lako je kad je dobro i kad Poljud pjeva, ali kad izgubiš, onda se treba znati vratiti. Istina je da domaći, lokalni igrači drže svlačionicu i atmosferu, to je jako bitna karika za uspjeh Hajduka. Mi pričamo o tome da je Grgić dobar igrač, ali ne smijemo zanemariti brzinu kojom se on priviknuo na klub. Pogledajte s kim sjedi, s kim pije kavu, to su male stvari koje čine veliku cjelinu na kraju. Domaći igrači koji znaju što je Hajduk i što ovdje ljudima taj klub znači, oni drže sve na mjestu. Oni uživaju u svakom treningu i to je drugačija priča. Kad smo našli Grgića, on je bio samo Lukas Grgić, igrač s imenom i bez ičeg drugog. Zanimljiv igrač i to je to. Ali tada smo prokopali, vidjeli odakle je i sjeli u automobil. Dug je to proces, njegov klub u početku nije htio ni čuti, imao je ugovor godinu dana, ali onda je u klub došao novi direktor, igrač je promijenio agenta i mi smo morali brzo napasti. Bilo je jako teško, zvao ga je i bivši trener da dođe u Belgiju, ali novi direktor Linza igrom slučaja je Srbin i zna što Grgiću znači poziv Hajduka, to je kao kad Srbina zove Zvezda, nije to isto kao drugi klubovi. Drugačije je kad Lukas dođe kod sportskog direktora i kaže - čuj, mene zove Hajduk, znaš li to što to za mene znači. Naravno da s takvim igračem ja imam šansu za naslov, on je ovdje došao igrati sa srcem. U svlačionici sjedi kraj Subašića i za dva dana sve mu je jasno, on je domaći skroz."

Kako je izgledao prvi susret s Kalinićem?

On je izrazio želju da dođe u Hajduk, ne bih ulazio u vrijeme kada smo se našli. Uglavnom, mislili smo da ćemo uspjeti realizirati transfer tek na ljeto. Jako smo sretni jer smo realizirali posao ranije. Kad sam ga prvi put vidio, odmah mi se svidi i veliki je adut za Hajdu što imati takvog čovjeka na terenu i u svlačionici.

Može li Hajduk bez Marka Livaje?

Ovo je momčadski sport, ali svi znaju koliki je doprinos Marka Livaje i to svaki dan za ovu momčad. I mene fascinira kad vidim kako služi klubu, a vjerujte, nije lako sve to što on doživljava, ne znam može li izaći uopće iz kuće u kafić. Na svakom treningu i utakmici on nosi ovaj klub, respekt je takvog igrača gledati i uživati u tome. On s ogromnom iskrom voli Hajduk i gušta u njemu.

Koji su ga klubovi htjeli odvesti?

"Neki iz lige petice, neki s drugih kontinenata. Nije htio ni čuti."

Je li bilo kontakata s Perišićem?

"Ne, toga nije bilo, nismo razgovarali"

A s Lovrićem, vi ste ga praktički otkrili i doveli u Goricu. Govorili ste da je on preskup za Hajduk.

"Odlično ga poznajem i dugo smo zajedno radili, sretan sam zbog njegovog transfera u Osijek. Mogu reći samo da on u nijednom trenutku nije bio opcija za Hajduk"