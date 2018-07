Cormier objasnio pobjedničku taktiku i Miočiću dao prijateljski savjet

Cormier je ušao u povijest. Pobjeda nokautom u prvoj rundi na UFC-u 226 prvaku poluteške kategorije osigurala je Miočićev pojas u teškoj kategoriji te je Cormier sada aktualni prvak u dvije UFC-ove divizije. Razgovarajući s novinarima na press konferenciji nakon borbe “DC” je otkrio taktiku koju je upotrijebio kako bi savladao najuspješnijeg teškaša u povijesti UFC-a, piše Fight Site.

“U borbi pokušavamo pogoditi ‘timing’ svog protivnika i ja sam to na neki način radio. Gledao sam na koji način udara, koliko je brz i sve ostalo. Srušio me i pokušavao udarati, ali sam se ustao. Gledajte, sve to boli. Stipe je velik i snažan tip, veliki prvak. Ali nije to bilo ništa abnormalno. Pomislio sam, on udara jako, ali ne abnormalno jako. I nakon što sam to shvatio, da me neće moći završiti jednim udarcem, onda sam se počeo kretati prema naprijed. Pokušao sam doći do klinča i tada sam pronašao uspjeh… Znate da volim klinč i da volim udarati aperkatima i siguran sam da su bili spremni za to. Ali s trenerom sam radio na kombinaciji da iz klinča nakon aperkata još bacim i desni kroše. Mislim da je pokušao blokirati aperkat, ali slijedio je kroše i lijepo je sjeo.”

Cormier je i prije borbe upozorio na jednu Miočićevu lošu naviku, pa mu je vezanu uz nju dao i prijateljski savjet.

“Stipe je sjajan tip i sviđa mi se. Ali ima jednu naviku - svaki put kada izađe iz klinča ruke mu ostanu nisko. Borci ga jednostavno ne tjeraju na borbu u klinču dovoljno. Stoga, Stipi Miočiću, kao prijatelju kažem- čovječe, radi na tom klinču, jer ponovno ćeš se naći u toj situaciji.”

Što se eventualnog revanša tiče Cormier je jasan. Stipe je sposoban vratiti se, ali to mora napraviti prije nego što prvak navrši 40 godina jer tada se planira umiroviti.

“Stipe je tako dobar borac da bi se moglo dogoditi da ponovno sve redom nokautira i vrati se u ovu istu situaciju. Nema puno ljudi koji ga mogu pobijediti. Ovaj ishod večeras ne mijenja ništa o Stipi Miočiću. On je istinski prvak u svakom smislu. Ima prekrasnu ženu kod kuće i uskoro će dobiti prvo dijete. Želim mu puno sreće kada se vrati. I može se vratiti u istu situaciju, samo što to mora napraviti do 20. ožujka 2019. Jer nakon tog datuma više neću htjeti borbu.”