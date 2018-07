Miočić nakon teškog poraza oduševio odgovorom na konferenciji

Stipe Miočić noćas je izgubio pojas prvaka u teškoj kategoriji UFC-a. iako je bio favorit, hrvatski borac izgubio je od Daniela Cormiera koji ga je nokautirao pred kraj prve runde.

Miočić je dobro krenuo i u prve dvije minute borbe dominirao, ali onda se Cormier pribrao i preuzeo kontrolu. Stipe mu je u tome i pomogao jer se upuštao u otvorenu tučnjavu, a još je i često spuštao ruke te protivniku ostavljao previše prostora.

Tonight wasn’t my night. I’m feeling good. Thanks to all my fans for the support. Love you guys! See you back in The Land! pic.twitter.com/D2KUR4ex4d