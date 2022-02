Cormier još jednom iskazao poštovanje prema Miočiću: On treba dobiti priliku napasti titulu!

Gotovo osam mjeseci prošlo je od trenutka kad je Francis Ngannou osvojio titulu UFC-ovog prvaka teške kategorije pa do borbe u kojoj ju je prvi put branio te bio uspješan u tome. Ipak, sad slijedi još jedna pauza za prvaka, budući da je na pripremama ozlijedio koljena. Slijedi mu operacija i oporavak te se čini da ponovno otprilike devet mjeseci neće biti u stanju boriti se.

Postavlja se pitanje znači li to da ćemo ponovno gledati vrh kategorije koji čeka i ne može napredovati ili će se nešto pokrenuti. Čovjek koji jako dobro razumije način rada UFC-a svakako je Daniel Cormier. Kao bivši prvak teške kategorije on je vrlo relevantan izvor razmišljanja o tome što će se sad dogoditi. A on vjeruje da UFC nema drugog poteza nego ponovno organizirati borbu za privremenu titulu. I tu automatski ima svoje kandidate za sudjelovanje u njoj.

- Mislim da ćemo ponovno vidjeti privremenu titulu. A ono što po meni ima smisla za tu borbu je Stipe Miočić protiv Jona Jonesa. Uparite tu dvojicu i neovisno tko pobijedi, kad se Francis vrati imamo ogromnu borbu - rekao je Cormier u svom DC & RC showu na ESPN-u, prenosi Fight Site, dodavši kako je to zapravo jedino smisleno uparivanje:

- Mislim da je vrijeme da se Miočiću da malo respekta. Ako će doći do borbe za privremenu titulu, oni to ne mogu odraditi bez njega.

Naravno, postavlja se pitanje hoće li se Stipe više uopće boriti kao i to je li Jon Jones napokon spreman ili kad bi mogao biti, ako su njegove namjere o odlasku među teškaše i dalje jednake. I puno toga će ovisiti upravo o tome. Ako se Jones želi boriti, smatra Cormier da bilo što osim pojasa također nema smisla. I tu onda dobivamo borbu kakvu je predložio.

- Protiv koga god da se Stipe bori, on je snažan, izdržljiv i dobar kao svi najbolji borci svijeta. Borba protiv Jona Jonesa je nešto o čemu se govorilo još dok je svaki držao pojas svoje kategorije. I sad imate priliku napraviti borbu za privremenu titulu i vidjeti kako se Jones može nositi s teškašima. Ako se on bori u teškoj, jednostavno želite da pojas bude uključen u to. Ne želite ga gledati kako se samo bori. Razmišljao sam o tome da ga se stavi u neku običnu borbu i to mi ne ide. Njemu treba borba gdje ćete, ako pobijedi, dobiti scenu stavljanja pojasa oko njegovog pasa pa makar to bio onaj privremeni. Uostalom, to automatski daje više na vrijednosti iduće borbe.

Na kraju je još dodao kako je zadovoljan trenutnim teškaškim vrhom i borbama kakve je moguće organizirati.

- Stipe protiv Jonesa je borba koju treba organizirati. Isto tako, vidim jako dobru borbu između Ciryla Ganea i Curtisa Blaydesa. Teška kategorije je trenutno vrlo zanimljiva i zapravo joj toliko niti ne šteti što prvak trenutno nije sposoban boriti se - zaključio je.