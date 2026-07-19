Trump na finalu SP-a: Ne bih se kladio protiv Messija, on je sjajan

Finale Svjetskog nogometnog prvenstva između Španjolske i Argentine na tribinama MetLife stadiona pratile su brojne slavne osobe iz svijeta politike, sporta, showbizza...

Šefovi sve tri zemlje domaćina ovog Svjetskog prvenstva bili su na stadionu - američki predsjednik Donald Trump, meksička predsjednica Claudia Sheinbaum, te kanadski premijer Mark Carney.

Trump je stigao na stadion kazavši kako nema favorita.

"Neću birati favorite. Znam samo da se ne bih kladio protiv Messija. On je sjajan. Predsjednik Argentine mi je dobar prijatelj, odradio je odličan posao. Ali ono što mogu reći jest da je teško kladiti se protiv Messija", rekao je Trump za Fox Sports neposredno prije utakmice.

Španjolska kraljevska kuća potvrdila je da su kralj Felipe VI., kraljica Letizia i njihove kćeri, princeza Leonor i infanta Sofija na utakmici, kao i španjolski premijer Pedro Sanchez.

Susret su pratile i brojne glumačke zvijezde, Tom Cruise, Kevin Hart, Julia Garner, Will Ferrell, Matt Damon, Timothee Chalamet...

Naravno, na tribinama su bili i brojni španjolski i argentinski nogometaš među kojima i Xavi, Andres Iniesta, David Villa, Fernando Hierro, Iker Casillas, Javier Zanetti, Mario Kempes, Diego Simeone, kao i Brazilci Ronaldo, Roberto Carlos, Talijani Fabio Capello, Alessandro Del Piero, te Fabio Cannavaro, naš Davor Šuker, Francuz Zinedine Zidane, španjolski tenisač Carlos Alcaraz, NFL zvijezda Tom Brady, američka skijašica Lindsey Vonn, NBA zvijezde Draymon Green i James Harden, tenisačica Serena Williams, Madona, Shakira...