FOTO Na finale SP-a je stigla svjetska krema, od Donalda Trumpa do Davora Šukera

Finale Svjetskog nogometnog prvenstva između Španjolske i Argentine na tribinama MetLife stadiona pratile su brojne slavne osobe iz svijeta politike, sporta, showbizza...
Finale Svjetskog nogometnog prvenstva između Španjolske i Argentine na tribinama MetLife stadiona pratile su brojne slavne osobe iz svijeta politike, sporta, showbizza...
Foto: Lee Smith/REUTERS
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Šefovi sve tri zemlje domaćina ovog Svjetskog prvenstva bili su na stadionu - američki predsjednik Donald Trump, meksička predsjednica Claudia Sheinbaum, te kanadski premijer Mark Carney.
Šefovi sve tri zemlje domaćina ovog Svjetskog prvenstva bili su na stadionu - američki predsjednik Donald Trump, meksička predsjednica Claudia Sheinbaum, te kanadski premijer Mark Carney.
Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS
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Španjolska kraljevska kuća potvrdila je da su kralj Felipe VI., kraljica Letizia i njihove kćeri, princeza Leonor i infanta Sofija na utakmici, kao i španjolski premijer Pedro Sanchez.
Španjolska kraljevska kuća potvrdila je da su kralj Felipe VI., kraljica Letizia i njihove kćeri, princeza Leonor i infanta Sofija na utakmici, kao i španjolski premijer Pedro Sanchez.
Foto: Frank Gunn
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Susret su pratile i brojne glumačke zvijezde, Tom Cruise, Kevin Hart, Julia Garner, Will Ferrell, Matt Damon, Timothee Chalamet...
Susret su pratile i brojne glumačke zvijezde, Tom Cruise, Kevin Hart, Julia Garner, Will Ferrell, Matt Damon, Timothee Chalamet...
Foto: Tom Weller/DPA
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Naravno, na tribinama su bili i brojni španjolski i argentinski nogometaš među kojima i Xavi, Andres Iniesta, David Villa, Fernando Hierro, Iker Casillas, Javier Zanetti, Mario Kempes, Diego Simeone, kao i Brazilci Ronaldo, Roberto Carlos, Talijani Fabio Capello, Alessandro Del Piero, te Fabio Cannavaro, naš Davor Šuker, Francuz Zinedine Zidane, španjolski tenisač Carlos Alcaraz, NFL zvijezda Tom Brady, američka skijašica Lindsey Vonn, NBA zvijezde Draymon Green i James Harden, tenisačica Serena Williams, Madonna, Shakira...
Naravno, na tribinama su bili i brojni španjolski i argentinski nogometaš među kojima i Xavi, Andres Iniesta, David Villa, Fernando Hierro, Iker Casillas, Javier Zanetti, Mario Kempes, Diego Simeone, kao i Brazilci Ronaldo, Roberto Carlos, Talijani Fabio Capello, Alessandro Del Piero, te Fabio Cannavaro, naš Davor Šuker, Francuz Zinedine Zidane, španjolski tenisač Carlos Alcaraz, NFL zvijezda Tom Brady, američka skijašica Lindsey Vonn, NBA zvijezde Draymon Green i James Harden, tenisačica Serena Williams, Madonna, Shakira...
Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
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Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
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Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
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Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
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Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
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Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
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