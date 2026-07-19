FOTO Na finale SP-a je stigla svjetska krema, od Donalda Trumpa do Davora Šukera

Naravno, na tribinama su bili i brojni španjolski i argentinski nogometaš među kojima i Xavi, Andres Iniesta, David Villa, Fernando Hierro, Iker Casillas, Javier Zanetti, Mario Kempes, Diego Simeone, kao i Brazilci Ronaldo, Roberto Carlos, Talijani Fabio Capello, Alessandro Del Piero, te Fabio Cannavaro, naš Davor Šuker, Francuz Zinedine Zidane, španjolski tenisač Carlos Alcaraz, NFL zvijezda Tom Brady, američka skijašica Lindsey Vonn, NBA zvijezde Draymon Green i James Harden, tenisačica Serena Williams, Madonna, Shakira...