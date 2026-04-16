Damon Jones

Bivši NBA igrač i trener prodavao insajderske informacije, priznat će krivnju

NBA: Charlotte Hornets at New Orleans Pelicans
Matthew HINTON/REUTERS
VL
Autor
Hina
16.04.2026.
u 22:33

Bivši NBA igrač i trener Damon Jones (49) priznat će krivnju za prodaju insajderskih informacija o ozljedama igrača sportskim kladioničarima, izvijestio je ABC u četvrtak.

Jones je zatražio saslušanje kako bi promijenio svoj iskaz i očekuje se da će se pojaviti pred sucem u Brooklynu 28. travnja.

Jones, koji se u studenom izjasnio da nije kriv po dvije savezne točke optužnice, bio bi prvi od šest optuženika u ovom slučaju koji će priznati krivnju.

Tužitelji su optužili Jonesa i druge da su pomagali kockarima u klađenju na temelju nejavnih informacija o ozljedama NBA zvijezda poput LeBrona Jamesa i Anthonyja Davisa dok je radio s Los Angeles Lakersima.

Tijekom igrače karijere, koja je trajala od 1998. do 2009. godine, Jones je igrao za 10 NBA momčadi. Radio je i kao Jamesov osobni trener kada je 9. veljače 2023. godine, navodno poslao poruku neimenovanom suučesniku da stavi "veliku okladu" na Milwaukee Buckse prije nego što je službeno objavljeno da James neće igrati.

Jones se također, suočava s optužbama u drugoj istrazi Ministarstva pravosuđa koja uključuje namještene poker igre, istrazi koja je obuhvatila i bivšeg glavnog trenera Portland Trail Blazersa i člana Kuće slavnih Chaunceyja Billupsa. Jones se u tom slučaju izjasnio da nije kriv.
