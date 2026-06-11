NBA legenda oštro kritizirala poraz San Antonija: 'Najgluplja momćad u povijesti košarke'

New York Knicksi slavili su sa 107:106 u četvrtoj utakmici finala NBA lige u svom Madison Square Gardenu i poveli s 3-1 u finalnoj seriji do četiri pobjede. Sljedeća utakmica igra se u San Antoniju, a ako družina iz New Yorka pobjedi u toj utakmici, postat će NBA prvaci po prvi puta nakon 1973.

Knicksi su ovoj utakmici izveli najveći preokret u povijesti finala NBA lige. Spursi su u jednom trenutku imali čak 29 poena prednosti, ali su na kraju poraženi u posljednjim sekundama utakmice zahvaljujući polaganju OG-ja Annunobyja. Nakon odličnog prvog poluvremena, San Antonio je značajno pao u drugom dijelu zbog čega su na kraju i izgubili. Vrlo kritičan prema momčadi iz Teksasa bio je Charles Barkley:

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- Gledali smo najgluplju košarkašku momčad u povijesti civilizacije. Imali su prednost od 25 poena, a zatim su promašili osam trica zaredom. Ovo je bila jedna od najgore vođenih i najglupljih košarkaških utakmica koje sam ikad vidio. Kada prokockate prednost od 29 poena, druga vam momčad mora pomoći. San Antonio Spursi pomogli su New York Knicksima da pobijede radeći neke od najglupljih stvari koje sam ikad vidio na košarkaškom terenu - rekao je igrač kojega mnogi smatraju najboljim svih vremena bez prstena prvaka.

Posebno je kritičan bio prema "glupoj odluci" De'Aarona Foxa 14 sekundi prije kraja utakmice kada je ukrao loptu pri vodstvu svoje momčadi 106:105. Umjesto da uštedi vrijeme, Fox je napao koš gdje ga je blokirao Annunoby, čovjek koji je donio pobjedu Knicksima.

- Nije morao šutirati tu loptu. Mogli su jednostavno iznuditi prekršaj. Nije bilo nikakvog razloga da šutira - rekao je Sir Charles.