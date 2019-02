Ćiro oduševljen: On je kao Mandžukić, reći ću Daliću da ga zove u reprezentaciju

Pohvale Dinamu za pobjedu 3:0 nad Viktorijom i prolazak u osminu finala Europske lige stižu sa svih strana, samo hvalospjevi slijeću u Maksimir. I to zasluženi hvalospjevi, plavi su pokazali da su ozbiljna europska momčad. Jedna nam je čestitka sletjela iz Emirata.

– Nažalost, zbog svoje utakmice i obveza nisam mogao gledati Dinamo pa ne mogu komentirati igru, ali mogu dečkima poslati samo čestitke na velikom uspjehu – javio je bivši trener Dinama Krunoslav Jurčić.

“Bjelici treba skinuti kapu”

Još jedan bivši trener plavih, kojeg je Bjelica naslijedio u svibnju prošle godine bio je prezadovoljan viđenim u Maksimiru.

– Sve se može opisati samo jednom riječi – savršenstvo. Upravo tako je izgledao Dinamo od prve do posljednje minute. I sve zajedno, momčad u sinergiji s tribinama, pridonijelo je da to bude doista poseban doživljaj u kojem smo mogli uživati – kazao je Nikola Jurčević i nastavio:

– Dinamo jednostavno nije imao slabog mjesta, ni u igri, ni kod nekog pojedinca, s nekoliko posebno inspiriranih pojedinaca odradio je savršeni posao.

Kad je spomenuo posebno inspirirane pojedince, nije bilo teško pogoditi na koga je mislio.

– Prvo treba reći da je cijela momčad bila u top-izdanju i tu je ključ ovog velikog uspjeha, baš u momčadi. A onda iskoče i pojedinci, nitko nije mogao ne vidjeti Brunu Petkovića i njegovu briljantnu partiju, onu ludu asistenciju, pa pogodak. I tu je uvijek Dani Olmo koji je najkreativniji, koji svojom lucidnošću i minijaturama razbije linije suparnika.

Nakon ovakve partije apetiti navijača rastu, svi su jučer čekali taj ždrijeb iz Nyona.

– Bilo je u ždrijebu svakakvih momčadi, sve su jake. No, bilo je i onih iz vrha europskog nogometa, ali i nekih koji su možda slabiji od Dinama. I koga god da je izvukao Dinamo, imao bi šanse, pa tako i protiv Benfice – zaključio je novi izbornik Azerbajdžana koji će put Bakua već u nedjelju te će početi pripremati svoju reprezentaciju pa je 21. ožujka dovesti u Hrvatsku na megdan s našom reprezentacijom u okviru kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Možda na Hrvatsku i s Brunom Petkovićem, ako je njegove majstorije dovoljno dobro vidio izbornik Zlatko Dalić.

Petkovića je vidio i bivši trener plavih i izbornik Ćiro Blažević.

– On je igrač za našu reprezentaciju, neću se to ustručavati reći Daliću iako izbornik to i sam zna. Petković je igrač reprezentativnog formata, da, on je kao Mandžo, samo je “malo” mlađi – uz smiješak priča Ćiro te dodaje:

– Svi smo slavili nakon utakmice, a ja sam kao iskusan trener shvatio da momčad može napraviti velike stvari, da može i dalje biti sjajna u Europi.

Brončani izbornik želio je naglasiti što ga je posebno oduševilo u igri Dinama:

– Zajednički duh te momčadi, njezino htijenje, a talent ionako nikad nije bio upitan, njega ima u izobilju. Do ovakvih su rezultata plavi došli zato što se međusobno tako dobro slažu, što se bore jedan za drugoga, kao da ih je posložio nekakav pravi trener – šalio se i Ćiro i dometnuo:

– Bjelici treba skinuti kapu, posložio je momčad majstorski i izbrisao brojne povijesne nepravde i nesreće koje su pratile Dinamo – zaključio je Ćiro Blažević.

Otto Barić je također vodio Dinamo i reprezentaciju, u reprezentaciji je imao i Nenada Bjelicu. Kad nam se javio, čuli smo veseo glas:

– Ja sam uvijek dobro, a pogotovo kad je Dinamo dobar. A ovaj Dinamo je dobar. Rekao sam vam i prije dva-tri mjeseca da mi se sviđa to što Dinamo radi, ne mislim samo na trenera Bjelicu koji je napravio dobre stvari. I klub je vukao dobre poteze, riješio se nekih skupih igrača, doveo nove, ima i dosta mladih, a svi su jeftiniji i željni su dokazivanja – kazao nam je Barić.

Prava navijačka atmosfera

Kad je Dinamo zimus osvojio prvo mjesto i prolazak u europsko proljeće nakon 49 godina, Barić je rekao da očekuje više, da bi za Dinamo ulazak u proljeće morao biti konstanta, da bi za njega uspjeh bio ulazak u osminu finala Europske lige.

– Istina, i sad su to plavi napravili i to je krasan rezultat. No, sad će biti puno teže, gledam koga je sve Dinamo mogao izvući i deset od tih 15 mogućih suparnika jače je od Dinama. Ali, bude li Dinamo ovako dobar, protiv svih bi imao šanse, pa ima i protiv Benfice.

Za kraj je Barić dodao:

– Veseli što su se ljudi vratili na stadion, veseli ta prava maksimirska atmosfera. No, sad bi bilo dobro da barem pola tih navijača koji su u četvrtak bili na stadionu dođe i u domaćem prvenstvu – zaključio je Barić.

