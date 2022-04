Ćiro na svečanoj promociji otkrio tko je jedini igrač s kojim se nikad nije posvađao

Svečano, veselo, zabavno i dirljivo bilo je na promociji knjige Zeko, autora Sanjina Španovića, biografije jednoga od najvećih Dinamovih i hrvatskih nogometaša Velimira Zajeca. Puna kao šipak bila je dvorana zagrebačkog kazališta Komedija, koja je ovacijama dočekala legendarnoga kapetana plavih, ali i njegovoga trenera iz šampionske 1982. godine, neponovljivoga Miroslava Blaževića.

- Kada sam 1980. godine preuzeo Dinamo, shvatio sam da on posjeduje ogroman koncentrat talenta. Moja zadaća bila je stvoriti ambijent, povjerenje, te samopouzdanje kako bismo postali šampioni – pričao je Ćiro, a onda se posvetio svome Zeki.

- Sa svim svojim igračima sam se posvađao, osim s njim. On je bio moja produžena ruka na terenu, pa i više od toga. Zajec je bio najzaslužniji za našu titulu 1982. godine.

Promocija ove knjige održana je baš na dan kada je Dinamo prije 40 godina osigurao naslov prvaka kojega su navijači plavih čekali duge 24 godine.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL 25.04.2022., Zagreb - Svecana promocija knjige “Zeko - biografija Velimira Zajeca” odrzana je u kazalistu Komedija. Na promociji je o knjizi i svojoj velikoj karijeri govorio sam Velimir Zajec, autor knjige Sanjin Spanovic, te Miroslav Ciro Blazevic i Anton Samovojska. Photo: Jurica Galoic/PIXSELL

Ćiro se prisjetio i zabavne anegdote, kada se, navodno, jedini put nije složio sa svojim kapetanom.

- Žalostan sam što je do toga došlo, kada sam bio prisiljen istjerati Boru Cvetkovića jer se toliko bio napio da nije došao na utakmicu. Zeko me molio da ga ne istjeram, a ja sam to učinio. Boro je potom otišao u Crvenu zvezdu i tamo se proslavio – ispričao je Blažević.

Promocija Zajecove biografije bio je prvorazredni društveni događaj, pa mu je nazočio čak i predsjednik Republike Zoran Milanović, pa njegova prethodnica Kolinda Grabar-Kitarović, zatim zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Bili su tu i pripadnici brojnih Dinamovih generacija, najviše naravno njegovi suigrači, Bogdan, Ivković, Stinčić, Mlinarić, Deverić, Mustedanagić... Iz Slovenije su došli Grega Židan i Primož Gliha, iz Splita Srđan Mladinić i nekadašnji Zekin veliki suparnik, ali i suigrač iz jugoslavenske reprezentacije Ivica Šurjak, iz HNS-a predsjednik Marijan Kustić, direktor Stipe Pletikosa i izbornik Zlatko Dalić.

Zeko je bio vrlo emotivan, očito nenaviknut na ovakvu pažnju. Autor knjige Sanjin Španović ispričao je kako je knjiga zapravo počela nastajati bez Zajecovoga znanja ('koga bu to zanimalo', pitao se Zeko), a prepuna je nevjerojatno zanimljivih dogodovština iz bogate, briljantne Zekine karijere.

