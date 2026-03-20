BILA JE NEZADOVOLJNA

Ostavila im lošu recenziju: Iz naziva toplica očekivala je nešto sasvim drugo, odgovor je urnebesan

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
20.03.2026.
u 08:18

"Ako vas je ikad bunilo odakle naziv Bizovačke toplice… nije zbog bizona…" opis je videa u kojem su preimenovali toplice u Bizonvačke toplice

Neobičnu recenziju dobile su Bizovačke toplice, toplice koje se nalaze kod mjesta Bizovca u Osječko-baranjskoj županiji. Upravo su i po tom mjestu dobile naziv. No, jedna je osoba bila nezadovoljna nakon posjeta te je toplice ocijenila s dvije od pet zvjezdica i to zbog toga što tamo nije vidjela – bizone!

"Prema nazivu toplica očekivala sam da ima bizona ali ih nisam našla. Čekala sam i čekala. Nisam ih vidjela", stoji u jednoj recenziji. 

Ekipa iz Bizovačkih toplica nije joj uzela za zlo ovu lošu recenziju već su odlučili snimiti video u kojem su se malo našalili s očitim previdom nezadovoljne posjetiteljice. "Ako vas je ikad bunilo odakle naziv Bizovačke toplice… nije zbog bizona…" opis je videa u kojem su preimenovali toplice u Bizonvačke toplice i uz pomoć umjetne inteligencije ubacili bizone koji uživaju u bazenima, igraju stolni tenis i piju koktele... Pogledajte kako je to izgledalo.

bizoni bizovačke toplice

MI
miliša
11:11 20.03.2026.

Legendarno hahahahaha...

HajdukLika
HajdukLika
13:52 20.03.2026.

Nisu baš nešto. I Slavonci draže idu u susjednu Mađarsku

BL
Bloomberg
10:34 20.03.2026.

..kakve gluposti!!

