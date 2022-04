Velimir Zajec: Nikad nisam pozvan na utakmicu Dinama, a navijači ne bi trebali upravljati klubom

Legendarni nogometaš Dinama Velimir Zajec bio je gost u današnjoj HTV-ovoj emisiji Nedjeljom u dva. Progovorio je o upravljanju Dinamom.

- Nemam nikakvu ambiciju da se vratim. Nisam nikad pozvan na utakmice Dinama ili skupštine. Nemam komplekse, smatram da Dinamo treba slušati navijače, ali navijači ne bi trebali upravljati klubom. Nisam za takve opcije - rekao je Zajec.

Osvrnuo se i na promjenu imena Dinamo.

- Ja sam uvijek bio protiv toga da se klubu mijenja ime. Dinamo je uvijek bio nacionalni klub. Nije bilo potrebe, radi toga sam s Kosom i Baotićem glasao protiv toga. Da su možda ranije došli s tom idejom, onda bi to možda i prošlo. Navijači su stvorili atmosferu takvu da je ime moralo ostati, ljudi su ginuli u ratu s Dinamovim obilježjima. Tuđman mi nikad direktno nije zamjerio. Ja sam imao svoje mišljenje i on je to poštovao. Nisam se dodvoravao nikome, imao sam svako poštovanje prema njemu. Bez njega ne bi bilo Hrvatske.

O Zdravku Mamiću je rekao:

- Nemam kontakt s njim. On ima dobrih stvari, on je vraćao ime Dinamo. Teško je ocijeniti koliko je on pridonio uspjesima našeg nogometa. Zdravko ima svojih kvaliteta, reprezentacija je imala dosta njegovih igrača i to treba cijeniti. Mislim da ne bi sad trebali o tome pričati, ima aktualnih tema.

Osvrnuo se i na odnos sa Zvonimirom Bobanom.

- Ja sam sa Zvonom dobar, prešli smo preko svega toga. Ja sam bio protiv njegova transfera jer sam smatrao da on vrijedi puno više. Ja sam bio kriv kad sam doveo Šukera svojim novcem, ali nisam učinio da Zvone i on imaju istu plaću.

Prokomentirao je i Ćiru.

- On je stvarno bio nešto drugo. Došao je iz Švicarske, uvijek je bio showman, bosanski šarm. Znao je jezike, oblačio se gospodski. Donio nam je to da treninzi nisu bili po dva, tri sata. Imao je jednu kulturu, znao se ponašati u medijima. Sve nas je dignuo na višu razinu. Ćiro je znao motivirati igrače. On je u gepeku imao desetak buketa cvijeća i znao je uvijek kad bi došla neka žena dati joj cvijeće.

Što se tiče novca u nogometu nekada i sada, Zeko kaže:

- Ja i Cico smo dvije godine šparali da bismo kupili auto. Trebalo je imati i vezu da ga kupiš. Bio mi je to prvi auto. Današnji dečki ne igraju iz romantizma, mi smo igrali iz ljubavi nogomet. Nismo mi imali velike plaće, ali su i dalje bile više od običnih radnika. Ovdje se okreće veliki novac i igrači zaslužuju svoj dio, ali to utječe na njihov odgoj.