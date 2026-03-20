Potpuni šok: Evo protiv koga će Leo Messi odigrati možda i zadnju utakmicu na argentinskom tlu

Argentinski nogometni savez (AFA) službeno je potvrdio kako će reprezentacija odigrati prijateljsku utakmicu protiv Mauritanije. Susret je zakazan za 27. ožujka na kultnom stadionu La Bombonera u Buenos Airesu, točno na datum koji je bio predviđen za spektakularni dvoboj Finalissime protiv Španjolske. Taj sraz kontinentalnih prvaka, koji se trebao održati u Kataru, otkazan je 15. ožujka odlukom UEFA-e i CONMEBOL-a zbog sigurnosnih zabrinutosti u regiji. Prijedlozi da se utakmica odigra na alternativnim lokacijama, poput Madrida ili Buenos Airesa, na kraju su odbačeni zbog neslaganja dvaju saveza, ostavljajući tako svjetske prvake bez planiranog velikog derbija.

U nemogućnosti da u kratkom roku pronađu atraktivnijeg suparnika, vodstvo argentinskog saveza moralo se okrenuti manje zvučnom rješenju. Izbor je pao na Mauritaniju, afričku reprezentaciju koja se nalazi znatno niže na ljestvici svjetskog nogometa i s kojom se Argentina nikada u povijesti nije susrela. Prema dostupnim informacijama, Mauritanija je odabrana nakon što su propali pregovori s drugim potencijalnim protivnicima, poput Gvatemale i Hondurasa, uglavnom zbog logističkih prepreka i strogih FIFA-inih pravila koja ograničavaju odigravanje utakmica na različitim kontinentima unutar istog reprezentativnog ciklusa. Za Mauritaniju će ovo, bez sumnje, biti jedna od najprestižnijih utakmica u njihovoj povijesti.

Unatoč neatraktivnom protivniku, utakmica na La Bomboneri imat će ogroman značaj za argentinske navijače. Naime, ovaj je susret zamišljen kao svojevrsni oproštaj i posljednja prilika da domaća publika na djelu vidi svjetske prvake prije njihovog odlaska na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi, gdje će braniti naslov. Očekuje se da će to biti i posljednja utakmica Lionela Messija na domaćem tlu uoči turnira, što cijelom događaju daje posebnu emotivnu težinu. Izbornik Lionel Scaloni za ovu je akciju pozvao 28 igrača, predvođenih Messijem, no momčad će biti oslabljena neigranjem nekoliko ključnih figura poput Lautara Martíneza, Lisandra Martíneza i Giovanija Lo Celsa, koji su izvan stroja zbog ozljeda.

Cijela situacija stvorila je velike probleme za Scalonijev stožer u ključnom razdoblju priprema za obranu svjetskog trona. Nakon otkazivanja dvoboja sa Španjolskom, AFA se našla u nezavidnoj poziciji jer je većina kvalitetnih reprezentacija već imala dogovorene svoje rasporede. Osim utakmice s Mauritanijom, Argentina još uvijek nema dogovorenog protivnika ni za drugi termin, 31. ožujka, dan za koji su naknadno ponudili Španjolcima odigravanje utakmice. Potraga je i dalje u tijeku, no vrijeme curi, a očekuje se da će ime drugog suparnika biti objavljeno u nadolazećem razdoblju kako bi se plan priprema mogao finalizirati.