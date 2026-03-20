Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 232
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
UŽIVO Počela je Večernjakova ruža!
FOTO Pogledajte tko je sve stigao u HNK: Poznata lica zablistala na dodjeli Večernjakove ruže!
Enis Bešlagić je osvojio Večernjakovu ružu
Jakov Jozinović je novo lice godine: 'Na mladima svijet ostaje, mi smo budućnost'
Ema Branica je TV osoba godine: 'Mi ćemo se truditi i dalje, već 18 godina jako se trudim'
(Ne)uspjeh prvaka osvojio je nagradu Digitalna ruža
Plesnjak proglašen radijskom emisijom godine
Jurkotić: 'Radio je oduvijek bio moja prva ljubav, 28 godina se bavim ovim poslom'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEOČEKIVANI RASPLET

Potpuni šok: Evo protiv koga će Leo Messi odigrati možda i zadnju utakmicu na argentinskom tlu

VL
Autor
vecernji.hr
20.03.2026.
u 21:31

Argentinski nogometni savez (AFA) potvrdio je šokantnu vijest. Nakon otkazivanja Finalissime protiv Španjolske, svjetski prvaci će odigrati prijateljsku utakmicu protiv Mauritanije kao posljednju provjeru pred domaćim navijačima uoči Svjetskog prvenstva

Argentinski nogometni savez (AFA) službeno je potvrdio kako će reprezentacija odigrati prijateljsku utakmicu protiv Mauritanije. Susret je zakazan za 27. ožujka na kultnom stadionu La Bombonera u Buenos Airesu, točno na datum koji je bio predviđen za spektakularni dvoboj Finalissime protiv Španjolske. Taj sraz kontinentalnih prvaka, koji se trebao održati u Kataru, otkazan je 15. ožujka odlukom UEFA-e i CONMEBOL-a zbog sigurnosnih zabrinutosti u regiji. Prijedlozi da se utakmica odigra na alternativnim lokacijama, poput Madrida ili Buenos Airesa, na kraju su odbačeni zbog neslaganja dvaju saveza, ostavljajući tako svjetske prvake bez planiranog velikog derbija.

U nemogućnosti da u kratkom roku pronađu atraktivnijeg suparnika, vodstvo argentinskog saveza moralo se okrenuti manje zvučnom rješenju. Izbor je pao na Mauritaniju, afričku reprezentaciju koja se nalazi znatno niže na ljestvici svjetskog nogometa i s kojom se Argentina nikada u povijesti nije susrela. Prema dostupnim informacijama, Mauritanija je odabrana nakon što su propali pregovori s drugim potencijalnim protivnicima, poput Gvatemale i Hondurasa, uglavnom zbog logističkih prepreka i strogih FIFA-inih pravila koja ograničavaju odigravanje utakmica na različitim kontinentima unutar istog reprezentativnog ciklusa. Za Mauritaniju će ovo, bez sumnje, biti jedna od najprestižnijih utakmica u njihovoj povijesti.

Unatoč neatraktivnom protivniku, utakmica na La Bomboneri imat će ogroman značaj za argentinske navijače. Naime, ovaj je susret zamišljen kao svojevrsni oproštaj i posljednja prilika da domaća publika na djelu vidi svjetske prvake prije njihovog odlaska na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi, gdje će braniti naslov. Očekuje se da će to biti i posljednja utakmica Lionela Messija na domaćem tlu uoči turnira, što cijelom događaju daje posebnu emotivnu težinu. Izbornik Lionel Scaloni za ovu je akciju pozvao 28 igrača, predvođenih Messijem, no momčad će biti oslabljena neigranjem nekoliko ključnih figura poput Lautara Martíneza, Lisandra Martíneza i Giovanija Lo Celsa, koji su izvan stroja zbog ozljeda.

Cijela situacija stvorila je velike probleme za Scalonijev stožer u ključnom razdoblju priprema za obranu svjetskog trona. Nakon otkazivanja dvoboja sa Španjolskom, AFA se našla u nezavidnoj poziciji jer je većina kvalitetnih reprezentacija već imala dogovorene svoje rasporede. Osim utakmice s Mauritanijom, Argentina još uvijek nema dogovorenog protivnika ni za drugi termin, 31. ožujka, dan za koji su naknadno ponudili Španjolcima odigravanje utakmice. Potraga je i dalje u tijeku, no vrijeme curi, a očekuje se da će ime drugog suparnika biti objavljeno u nadolazećem razdoblju kako bi se plan priprema mogao finalizirati.
Ključne riječi
SP 2026. Mauritanija Argentina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!