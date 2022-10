Cirkus u Argentini: Ljudi su ogorčeni nedostatkom Panini sličica, postaju nasilni prema vlasnicima kioska

Argentinska vlada morala je posredovati između tamošnjih kioska i kompanije za proizvodnju sličica Panini jer je među stanovnicima te južnoameričke zemlje izbilo nezadovoljstvo zbog malog broja primjeraka, napose najveće zvijezde Lionela Messija.

Talijanska kompanija Panini izbacila je na tržište album i sličice nogometaša uoči Svjetskog prvenstva koje za dva mjeseca počinje u Katru.

Argentinci satima čekaju u redovima pred kioscima kako bi kupili paketiće sa sličicama igrača te se žale da ih nema dovoljno. Istovremeno cijena na “crnom tržištu” probija rekord.

Sličica na kojoj je kapetan argentiske reprezentacije Messi izuzetno je rijetka pa ju je netko ponudio na internetu po cijeni od oko 300 eura, izvijestile su novine El Pais. Za taj iznos je moguće kupiti 300 paketića na kioscima u Argentini. U autobusima neki prodaju krivotvorene sličice Messija.

“Nikada nisam vidio nešto ovakvo”, kaže Juan Vargas, vlasnik kioska u Buenos Airesu.

Foto: Florencia Martin/DPA 18 September 2022, Argentina, Buenos Aires: A boy shows sachets of stickers for a Panini scrapbook ahead of the 2022 World Cup at a kiosk in the capital. Argentine kiosk sellers complained of a severe shortage of stickers for the album and demanded a solution from the Ministry of Commerce. Photo: Florencia Martin/dpa Photo: Florencia Martin/DPA

Od kada su 24. kolovoza stigle sličice na njegov kiosk suočava se s neočekivanom potražnjom. Tvrdi da su ogorčeni kupci htjeli razbiti kiosk kada im je rekao da mu je ponestalo paketića.

“Počeo sam s 2.000 paketića i sve sam ih prodao u jednom danu. Ljudi su zatim postali nasilni”, ističe.

Julian Ramirez, 22-godišnji student medicine, u srijedu je od 6 sati ujutro čekao u redu pred kioskom.

“Na tom kiosku su nam davali papirić s rednim brojem”, rekao je. Iza njega u redu stajala je 64-godišnja Luisa Gonzalez nastojeći kupiti sličice unucima.

The beloved pastime of filling the trademark Panini World Cup album has exploded like never before in Argentina this year. But a confluence of supply-and-demand issues have made World Cup figuritas more coveted than ever, and exceedingly difficult to find. https://t.co/Zwtya1G9K2 — NYT Sports (@NYTSports) October 7, 2022

Prodaja albuma je 42 posto veća u odnosu na prethodno Svjetsko prvenstvo godine 2018. Argentinci znaju da je ovo posljednje Svjetsko prvenstvo na kojem će igrati 35-godišnji Messi, višestruko proglašavan najboljim igračem svijeta.

Mnogi vjeruju da bi Argentina konačno mogla postati svjetski prvak nakon što je prošle godine osvojila Copa Americu pobijedivši u finalu Brazil. U posljednje tri prijateljske utakmice Argentina je pobijedila Estoniju, Honduras i Jamajku a Messi je zabio devet golova.

Neočekivano velika potražnja jedno je od objašnjenja nedostatka sličica na kioscima, ali stanovnici vjeruju u razne teorije zavjere. Neki tvrde da je Panini u optjecaj pustio manje sličica jer mu nedostaje papira nakon zatvaranja proizvodnih pogona, drugi smatraju da je većinu prodaje usmjerio u susjedni Brazil, a treći kažu da je to dio kompanijine strategije u sklopu koje namjerava potaknuiti pomahnitalu kupnju neposredno uoči početka prvenstva.

Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS Lucas Perrone, 39, and his kid look at a soccer World Cup sticker of Argentine star Lionel Messi in Buenos Aires, Argentina September 16, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian Photo: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS

“Ne sviđaju nam se takve priče. Želimo isporučiti što je moguće više paketića”, izjavio je Nicilas Sallustro, Paninijev dužnosnik zadužen za Argentinu. Zamolio je za strpljenje i poručio da “nitko neće ostati s nepopunjenim albumom”.

Za popuniti album potrebno je više od 600 sličica.

Kompanija sa sjedištem u talijanskom gradu Modeni najavila je nove pošiljke paketića.

No Argentinci su nestrpljivi. Roditelji preko WhatsApp grupa jedni drugima javljaju kada otkriju kiosk sa sličicama.Na jednom od njih vlasnik je na vrata nalijepio papir s porukom “Panini izdajniče”.

“Mi tijekom čitave godine prodajemo razne Paninijeve sličice, a sada one s nogometašima šalju benzinskim crpkama i supermarketima”, kaže Claudio Perez, vlasnik pet kioska.

Državno tajništvo za trgovinu Argentine pozvalo je stoga na sastanak vlasnike kioska i Panini.

“Otvorili smo kanal za dijalog kako bi smo pronašli rješenje za nastalu situaciju”, poručilo je državno tajništvo preko Twittera.

