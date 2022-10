Kakva širina kadra! Ovo je najbolja momčad hrvatskih igrača koji vjerojatno neće na SP

Hrvatska reprezentacija bit će vrlo jaka na Svjetskom prvenstvu u Katru, to već svi najavljuju. Prva postava i roster od 26 igrača za koje je izgledno da će ih izbornik Zlatko Dalić staviti na popis izgleda moćno, pogotovo nakon smjene generacije u zadnjoj liniji.

Međutim, nas zanima popis igrača koji će, prema onome kako je izbornik zasad birao igrače, najvjerojatnije ostati bez mjesta na popisu za Svjetsko prvenstvo. Neki od njih bi možda i trebali biti na popisu, ali rezultati pokazuju da je izbornikov odabir, posebice za Svjetska prvenstva i posebice u zadnje vrijeme, bio uspješan.

Malo smo se poigrali i složili postavu hrvatske reprezentacije čiji će igrači vrlo vjerojatno izostati s tog popisa. Naravno, uvijek postoji mogućnost ozlijeda ili promjene forme uoči Mundijala koja se ne može ignorirati, pa i mogućnost iznenađenja, ali ovi igrači iz postave u najbolju ruku imaju vrlo malu šansu biti na popisu.

Vratar: Ivo Grbić (Atletico Madrid)

U jednom trenutku bio je kandidat za prvog vratara reprezentacije, ali nakon perioda vrlo loše forme u Lilleu i ispadanja iz prve postave pao je i u reprezentativnom 'hranidbenom lancu'. Za Atletico je ove sezone upisao tri nastupa i počeo je vraćati vjeru Diega Simeonea koju nije imao u svojem prvom periodu u Madridu, pa je stoga rangiran više od imena poput Dominika Kotarskog ili Nediljka Labrovića.

Desni bočni: Filip Uremović (Hertha)

Uremović je također jedan od onih koji je u nekoliko nastupa u reprezentativnom dresu dobro opravdao povjerenje izbornika Dalića, ali nakon tih prilika Filipova karijera u Rubinu je stagnirala zbog rata Rusije i Ukrajine, jako kasno je otišao na posudbu u Sheffield (ožujak) gdje se nije snašao, a sad je došao u Herthu gdje ima minutažu, ali Hertha igra slabo. Nakon umirovljenja Vrsaljka treća je opcija na desnom beku (iako je stoper), poslije Juranovića i Stanišića.

Stoper: Mile Škorić (Osijek)

Jedna od onih koji je doživio ispaštanje uvođenjem vrhunskih mladih braniča u A-reprezentaciju, budući da su ga u ljestvici izbornikovih preferenci preskočili Šutalo, Gvardiol i Erlić, Škorić je ostao bez velike šanse za mjesto na popisu jer sad su igrači kojima je on bio zamjena, poput Dejana Lovrena i Domagoja Vide, na klupi. Mile se također mučio s ozljedama, a jednu je i zaradio u dresu reprezentacije protiv Bugarske te nakon tog ciklusa više nije dobio pravu priliku.

Stoper: Duje Ćaleta-Car (Southampton)

Kao i kod Škorića, Ćaleta-Car je doživio pad u reprezentativnom smislu. Doduše, za njega još postoji šansa za mjesto na popisu putnika ako se dobro dokaže u Southamptonu, u jednoj od najboljih liga svijeta. Dosta je Duji otežala i situacija s transferom jer kod Igora Tudora nije imao minutažu, a transfer u Englesku je odradio jako kasno. Kod njega će, možda i više nego kod ijednog drugog igrača, mjesto na popisu putnika ovisiti o prikazanom u ova dva mjeseca.

Lijevi bočni: Dario Melnjak (Hajduk)

Najbolji strijelac svijeta među braničima od početka 2022. godine. Melnjak je Hajduku s tri gola u polufinalu i finalu donio prvi naslov nakon devet godina, naslov u kupu. No osim što je drugi najefikasniji Hajdukov strijelac (iza Marka Livaje) Melnjak i svoje obrambene zadaće obavlja u najmanju ruku korektno i zaslužuje biti minimalno smatran trećim najboljim hrvatskim lijevim bekom.

Defenzivni vezni: Josip Mišić (Dinamo)

Nakon ozljede Marcela Brozovića protiv Austrije puno se pričalo o poveznici Josipa Mišića i reprezentacije. Budući da prave zamjene za Brozovića, nekog tko igra barem sličnu ulogu Marcelu, u reprezentaciji nema, puno nogometnih analitičara i bivših nogometaša istaknulo je kako reprezentaciji treba jedan Mišić. Vrijedni rudar koji je uvijek važna karika velikih Dinamovih rezultata. Dalić ga zasad nije pozivao, vidjet ćemo hoće li se to zbog ovakvih situacija s ozljedama promijeniti do Mundijala.

Središnji vezni: Nikola Moro (Bologna)

Iako mu je nova avantura nakon odlaska Siniše Mihajlovića iz Bologne krenula nizbrdo i s malom minutažom, Moro je i dalje po kvaliteti upada u ovo društvo šireg kruga reprezentacije što je i izbornik Dalić dokazao s nekoliko poziva i pretpoziva. Međutim, teško je da će se progurati na popis pored pričuvnih veznjaka poput Luke Sučića, pogotovo ako nastaviti grijati klupu u Italiji.

Središnji vezni: Toma Bašić (Lazio)

Bašić je također jedan od uistinu kvalitetnih veznjaka koji pati zbog velike reprezentativne konkurencije i nešto slabije minutaže. Bašić nastupa u gotovo svim utakmicama Lazija, ali to uglavnom budu ulasci s klupe i nastupi po 15 minuta, gdje se izborniku jako teško nametnuti. U Bordeauxu je bio jedan od najboljih veznjaka lige, a tko zna, možda bi s više minuta to mogao pokazati i u Serie A.

Desno krilo: Ante Rebić (Milan)

Unatoč tome što je izbornik rekao da su Anti Rebiću vrata otvorena nakon javnog prozivanja Dalića na društvenim mrežama i prvotnog izbacivanja s reprezentativnog popisa, čini se da su Rebiću ta vrata i dalje zatvorena. Ante se sad nakon niza ozljeda vraća minutaži u talijanskom prvaku Milanu, ali u ovim trenucima za njegovu reprezentativnu karijeru to nije ni najvažnije. Čeka se izglađivanje odnosa.

Lijevo krilo: Josip Brekalo (Wolfsburg)

Brekalo se činio kao stopostotan putnik za Katar prije par mjeseci, ali je u recentnim mjesecima u Wolfsburgu kod Nike Kovača pao u drugi plan, a u reprezentaciji kod Zlatka Dalića u treći plan. Još i dalje postoji prilika da završi na popisu od 26 ako uhvati minute i dobru formu, ali u ovom trenutku se ne čini da će za njega biti mjesta.

Napadač: Antonio Mirko Čolak (Rangers)

Uvjerljivo najbolji hrvatski napadač ove sezone ne može se ugurati na popis pored Petkovića, Livaje, Kramarića i Budimira. Zlatko Dalić će vam kao obrazloženje reći "ne možemo imati osam napadača", ali to obrazloženje slabo pije vodu kad je riječ o uvjerljivo najboljem napadaču kojeg imaš i koji ruši rekorde u Škotskoj (8 pogodaka u 8 ligaških utakmica). Vidjet ćemo, možda Čolak ovakvim igrama ipak natjera Dalića na promjenu mišljenja do Mundijala