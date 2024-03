Čilić: 'Moji tenski počeci bili su na kamenom zidu u rodnom Međugorju. Želja i strast su najbitniji'

Zaklada Marin Čilić jučer je podijelila novih 25 stipendija za mlade sportaše i glazbenike. Zaklada je osnovana 2016. godine, a ove godine došao je rekordan broj prijava. Do sada je kroz Zakladu Marina Čilića zaključno sa šestom generacijom dodijeljeno 128

stipendija, obnovljeno je šest školskih laboratorija, a u sklopu projekta Gem Set Hrvatska sagrađena su četiri školska multifunkcionalna igrališta, dok je peto u izgradnji. Zaklada je osnovana s čvrstom vjerom da svako dijete ima neograničen potencijal. Svako ga dijete može ostvariti, uz odgovarajuću potporu, predan rad i snažnu vjeru u sebe. Zaklada djeci pruža potporu kroz obrazovne, sportske i programe ohrabrivanja te osigurava financijsku podršku kako bi mladi talenti uspjeli ostvariti svoj

puni potencijal i snove pretvoriti u stvarnost.

Stigli do 128 stipendija

– Trebali smo izabrati 20, a na kraju smo izabrali 25 stipendista. Kako izabrati ujedno je bio i najgori dio posla. Svi oni koji su se prijavili sigurno spadaju u red vrhunskih sportaša ili muzičara. Važan faktor u odabiru je da budu i vrhunski u školi. Žao mi je svih onih koji nisu uspjeli dobiti stipendiju, ali neka im to bude poticaj da se prijave sljedeće godine. Ukupno smo do ove godine dodijelili 128 stipendija. Drago mi je da su se javili sportaši i glazbenici iz cijele Hrvatske – rekao je Marin Čilić dodajući:

GALERIJA Alcaraz osvojio svoj prvi Wimbledon. Mladi Španjolac u finalu porazio Novaka Đokovića

– Još od djetinjstva nisam propuštao treninge. Neprestano bih si postavljao nove izazove i ciljeve, ne razmišljajući i ne ograničavajući se svojim potencijalom. Vodila me motivacija, i kroz uspjehe i kroz prepreke, ona je ta koja me gurala naprijed. Na vlastitom sam teniskom putu naučio koliko je bitno vjerovati u sebe, svoje mogućnosti i nastaviti dalje, čak i kad stvari izgledaju nemoguće. Ustrajnost i nepokolebljiva volja ključni su za postizanje ciljeva. Neka vas moj primjer, ali i primjeri mnogih mojih kolega iz svijeta sporta, podsjeti da je samo važno slijediti svoj put. Ne moramo na njemu uvijek biti najbolji, već ići korak po korak, učiti i vjerovati u sebe jer takav stav vodi do cilja i uspjeha.

Gdje ste danas s igranjem?

– Mala stanka, reket je u ormaru. Čeka da se izvuče van. Nadam se da ću se vratiti do početka zemljane sezone. Planiram nastupiti na turniru u Monte Carlu. Na početku ove sezone bilo je dosta grba po putu, nadam se da ih više neće biti i da je najgore razdoblje iza mene.

VEZANI ČLANCI:

Davis Cup reprezentacija nije dobro prošla, vidi se da nam ne ide dobro kada nedostaju glavni igrači?

– Puno reprezentacija igra na vrhunskom nivou. Mi smo u posljednjih desetak godina napravili vrhunske rezultate, možda smo malo

razmazili navijače, odnosno tenisku javnost. Sada smo u situaciji da moramo igrati u doigravanju za svjetsku skupinu. Ne sjećam se kada smo uopće bili u ovakvoj situaciji da moramo u doigravanje. Nije ni to loše, dobro nam je došlo da se malo probudimo. Ništa, idemo dalje, guramo i vjerujem da imamo potencijal i kvalitetu za visoke plasmane – rekao je Čilić

Olimpijske igre u Parizu?

– Nadam se da će i tamo biti uspješno i da ćemo osvojiti barem jednu ako ne i dvije-tri medalje.

Na južnoameričkoj turneji dogodila se ozljeda koljena, ali zdravog?

– Da, dogodila se ozljeda koja zahtijeva podužu stanku. Ovaj tjedan vraćam se treninzima. Bit će zahtjevno i naporno, ali nadam se da je ono najteže iza mene. Od nastupa u Buenos Ariesu nisam uopće trenirao.

VEZANI ČLANCI.

Počeo na kamenom zidu

Koliko ovi problemi na vas psihički utječu?

– Vodim se uzrečicom koliko god puta padneš, treba se dići i krenuti dalje. Prošle sezone mislio sam da će biti sve u redu, a onda se dogodila ozljeda, jedna pa druga. Dosta je bilo peha, teško mi je, ali ne dam se. Motiva ima, samo treba uhvatiti dobru formu. Trebat će mi sigurno sedam-osam mečeva da uđem u formu s kojom ću se moći nadmetati protiv najboljih svjetskih tenisača.

Ovi govori stipendistima također su me nadahnuli. Svima govorim da uvijek moraju vjerovati u sebe, tako i ja moram vjerovati u sebe. Motiv, želja i strast su najbitniji. Moji počeci tenisa bili su na jednom kamenom zidu u rodnom Međugorju – zaključio je Čilić.

Sportske stipendije uručene su Luni Pađan (18) iz Samobora (streličarstvo), Davidu Sandiću (18) iz Labina (biciklizam), Ani Pranić (16) iz Zagreba (badminton), Viti Radovanoviću (16) iz Zagreba (badminton), Valentini Živković (15) iz Drniša (judo), Franu Radiću (15) iz Zagreba (gimnastika), Leoni Niketić iz Petrova Sela (judo), Leonu Gabrielu Kišičeku (15) iz Zagreba (biciklizam), Karlu Marjanoviću (15) iz Zagreba (taekwondo), Marku Kenđelu (17) iz Petrinje (gimnastika), Anti Tunjiću (15) iz Slavonskog Broda (plivanje), Marjeti Smoje (17) iz Solina (sportsko penjanje). Glazbene stipendije, dodijeljene su Mayi Hong (14) iz Zagreba (violina), Pauli Duboveča (10) iz Bednje (klarinet), Karlu Vinkoviću (13) iz Zagreba (trombon), Franu Šoli (14) iz Zagreba (violina), Rafaelu Schlosseru (14) iz Zagreba (tamburica), Maksimu Radanecu (14) iz Bjelovara (rog), Jakovu Begiću (16) iz Zagreba (flauta), Dori Marin (16) iz Križevaca (gitara), Heleni Kantarević iz Velike Gorice (rog), Lovri Zeneralu (15) iz Zagreba (saksofon), Andriji Cukrovu

(10) iz Prvić Šepurina (violina), Agnezi Čelan (14) iz Zagreba i Bianki Saridžić (16) iz Zagreba (violina).

VIDEO Đoković poludio i opet urlao na Ivaniševića. Hrvatska legenda psovala je zbog njegovih kritika