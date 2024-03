Rafael Nadal novom objavom rastužio navijače, otkazao i jedan od najvećih turnira: 'Nisam spreman...'

Španjolac Rafael Nadal odustao je u srijedu od nastupa na turniru Masters 1000 u Indian Wellsu.

"S velikom tugom moram se povući s ovog nevjerojatnog turnira. Svi znaju koliko volim ovo mjesto i koliko volim igrati u Indian Wellsu", rekao je 37-godišnji Španjolac, osvajač 22 grand slam naslova, koji je u Indian Wellsu slavio tri puta (2007., 2009. i 2013.).

It is with great sadness that I have to withdraw from this amazing tournament at Indian Wells.

Everyone knows how much I love this place and how much I love to play here. That’s also one of the reasons why I came very early to the desert to practice and try to get ready. pic.twitter.com/gmvs5kfGO2