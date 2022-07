Cibonu su napustili svi: Prkačin u katalonsku Gironu, a Drežnjak među crnogorske 'studente'

Preživi li, Košarkaški klub Cibona morat će kupiti posve novu momčad jer iz kluba odlaze i "posljednji Mohikanci". Naime, kapetan momčadi Roko Prkačin odlučio je karijeru nastaviti u najjačoj klupskoj ligi u Europi, u španjolskoj Ligi Endesa, a Mateo Drežnjak će sljedeće tri sezone biti igrač podgoričkog Studentskog centra koji već ima koloniju mladih hrvatskih košarkaša –braću Ivišić (Tomislava i Zvonimira) i Borisa Tišmu.

Kada je odlučio napustiti klub, za koji još ne možemo reći da je spašen, 19-godišnji reprezentativac dvoumio se između bundesligaša Ulma i Girone, no na koncu je prevladala snaga natjecanja, ali i činjenica da katalonski sastav vodi ponajveći španjolski ekspert za razvoj mladih igrača Aito Garcia Reneses. A suigrač krilnom centru Prkačinu bit će proslavljeni španjolski reprezentativac i bivši NBA igrač Marc Gasol koji je odlučio karijeru privesti kraju (nakon ove sezone preselit će se u ured) u klubu u kojem je za svojih 13 NBA sezona svojedobno hvatao zalet.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL 20.05.2022., KC Drazen Petrovic, Zagreb - Prva utakmica polufinala doigravanja prvenstva Hrvatske, KK Cibona - KK Gorica. Stipe Sokol, Toni Nakic Photo: Josip Regovic/PIXSELL

U Ciboni je trenutačno pod ugovorom ostao još samo jedan prvotimac, a to je uvijek borbeni i zahvalni razigravač Krešimir Radovčić i bit će pravo čudo ako i on ne ode. No čak i da ostane, pred sportskim direktorom Marinom Rozićem i direktorom Ivanom Matasićem bit će zadatak da nabave cijelu novu momčad, što se u povijesti najvišeg klupskog ranga u Hrvatskoj nikad nije dogodilo.

